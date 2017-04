O xuíz investiga a outras tres persoas pola liorta que desembocou na morte de 'Jimmy'

O Xulgado de Instrución número 20 de Madrid acordou investigar a outras tres persoas pola súa presunta participación na liorta que enfrontou en novembro de 2014 a inchas dos Riazor Blues e da Frente Atlético, desembocando na morte de Francisco Javier Romeu 'Jimmy'.

El hincha del Depor asesinado Jimmy | Fonte: Europa Press

Así consta nun auto, ao que tivo acceso Europa Press, no que o maxistrado estima de forma parcial un recurso da Fiscalía de Madrid contra o auto que concluíu a investigación.

Deste xeito, amplía a investigación a José Andrés F. e Lázaro A., acordándose recibir declaración como investigado a Pedro R..

O instrutor afirma que do instruído despréndense indicios de que participación na liorta, feitos que se investigan en relación a un presunto delito de rifa tumultuaria e atentado.

A resolución ademais rexeita os recursos doutros procesados contra o proceso por rifa tumultuaria ao entender que hai indicios de que os imputados estaban no lugar onde se produciu a pelexa entre afeccionados.

Así, sinala nun dos casos que o investigado, cando foi detido, presentaba restos de sangue na súa roupa e se lle incautou dous defensas extensibles e bengalas, declarando na súa declaración policial que se pegou" con inchas do deportivo.

IMAXES

Noutro caso, alúdese ás imaxes que reproduciron a pelexa situábanlle no lugar, indicios que se reforzan coa intervención de conversacións telefónicas e pola xeolocalización do seu móbil.

Á súa vez, outro dos investigados foi recoñecido por testemuñas no lugar dos feitos e aparece en distintas fotografías sobre a pelexa que derivou na morte do afeccionado do Deportivo.

Respecto de a petición do Ministerio Público de ampliar a lista de imputados, o auto acepta esta medida ao entender que hai indicios de participación na liorta ou que presentaban defensas extensibles nos rexistros que efectuou a Policía.

O mesmo xulgado decretó o arquivo da peza separada denominada "homicidio e lesións" pola morte de 'Jimmy' e centrarse o procedemento no presunto delito de rifa tumultuaria.