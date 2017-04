A Xunta recoñece o rendemento académico e o esforzo persoal de 40 estudantes de ESO

Un total de 40 estudantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) foron recoñecidos cos Premios Extraordinarios de ESO ao rendemento académico e ao esforzo e superación persoal durante o pasado curso 2015/2016.

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, presidiu este venres a entrega dos galardóns, nun acto ao que tamén asistiron o director xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira; docentes dos centros escolares e familiares dos propios alumnos, entre outros.

Román Rodríguez asegurou que a responsabilidade, a capacidade de traballo e as circunstancias personais destes 40 mozos exemplifican os valores da mocidade galega.

Así mesmo, destacou que estes premios son "un éxito colectivo" do profesorado, das familias e dos alumnos, aos que trasladou o seu felicitación.

O conselleiro comprometeuse a seguir traballando desde o Goberno galgo para avanzar nun sistema educativo no que o alumnado llo eixe central desta estrutura, no que se reforce a transmisión de valores como a cultura do esforzo e o espírito de superación, e no que se potencie o papel activo do profesorado.

Nesta liña, insistiu en avanzar cara a un sistema marcado por obxectivos como o traballo en equipo (aproveitando os diferentes puntos de vista e capacidades de cada un), o valor da diferenza, e sumar calidade e equidade en canto a resultados e igualdade de oportunidades.

RENDEMENTO ACADÉMICO

Do conxunto de premiados, 20 deles foron recoñecidos polo seu rendemento académico, xa que todos eles obtiveron unha medida das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da ESO igual ou superior a nove, e deles, o 55% obtivo unha nota media de entre 9,75 e 10.

Así mesmo, lograron as mellores cualificacións na proba realizada para optar a estes premios que están dotados cunha cuantía de 750 euros e supón a anotación da distinción no seu expediente académico, así como un diploma acreditativo.

Ademais, outórgaselles a posibilidade de concorrer aos premios nacionais diso.

PREMIADOS

Nesta edición alcanzaron o premio nove alumnos de centros da provincia da Coruña (Alexo Castro Yañez, do CPR Manuel Peleteiro; Xoán Domínguez San José, do IES A Pontepedriña; Manuel Fernández López, do IES Plurilingüe de Ames; Nuria Mexuto Bautista, do IES María Casares; Juan Carlos Regueiro García, do IES Fernando Wirtz Suárez; Juan Carlos Rocamonde Quintela, do CPR Manuel Peleteiro; Enrique Salvado Vigo, do IES Antonio Fraguas Fraguas; Andrés Tasende Caamaño, do IES Alfredo Brañas; e Carlos Villanueva Mariz, CPR Manuel Peleteiro).

Un da provincia de Lugo (Saúl Corredoira Rodríguez, do CPR A Inmaculada), tres de Ourense (Óscar Fernández Alonso, do CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús; Brais Gerpe Vilas, do IES Ramón Otero Pedrayo; e Óscar Ocampo Pérez, do IES Eduardo Branco Amor).

Así como sete de centros da provincia de Pontevedra (Inés Allariz Pena, do CPI do Toural; Antía Álvarez Pazó; do IES Alexandre Bóveda; Eva Diz Ferreira, do CPR Plurilingüe Apostol Santiago; Virginia Estévez Suárez, do IES Mestre Landín; Candea García García, do CPR Plurilingüe Apostol Santiago; José Antonio López Franco, do IES de Ponte Caldelas; e Paloma Otero López, do IES Gonzalo Torrente Ballester).