Un xulgado de A Coruña rexeita, por segunda vez, suspender cautelarmente o congreso local do PP

A titular do Xulgado de Primeira Instancia número 13 da Coruña acordou que "non hai lugar" a adoptar a medida cautelar de suspensión do congreso local do PP coruñés, solicitado por un dos candidatos, o exdiputado autonómico Javier Escribano.

En concreto, Escribano presentou este venres un escrito, dirixido ao xulgado decano, pedindo a suspensión. Fíxoo despois de que o titular do xulgado de garda, ante o que presentou un escrito este xoves coa mesma petición, alegase que non era competente para unha decisión deste tipo.

Agora, no auto rexéitase o argumento de Escribano de que, a catro días do congreso, se solicitase que os afiliados con dereito a voto e a avales tivesen que estar ao día das cotas.

Así, a xuíza considera de "sentido común" que sexa necesario "cumprir coas obrigacións estatutarias" cando se forma parte dunha asociación ou dun partido, neste caso. Ademais, apela no mesmo sentido ao contido dos estatutos do PP no ámbito nacional.