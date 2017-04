A Xunta investirá este ano 2,4 millóns de euros para habilitar 16 vivendas sociais en Ourense

A Xunta investirá este ano na cidade de Ourense 2,4 millóns de euros na construción e rehabilitación de vivendas sociais.

Así o confirmou este venres a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, durante o inicio das obras dun edificio de oito vivendas no barrio de Covadonga.

A conselleira supervisou en compañía do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez e da delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira, o inicio do desterro dun solar na rúa Alejandro Pedrosa no que se levantará un edificio de catro plantas e oito vivendas de 80 metros cadrados.

Durante a súa intervención a conselleira explicou que cada vivenda contará con tres dormitorios, garaxe e almacén. Ademais, o bloque terá placas solares.

A obra dispón dun orzamento de 800.000 euros e o prazo de execución das obras estímase en 21 meses, co que estará a disposición dos seus futuros inquilinos a inicios de 2019.

Vázquez recordou que se trata dunha actuación "enmarcada dentro do plan rehavita" co que a Xunta pretende impulsar a construción de vivendas sociais nas grandes capitais de Galicia.

No caso de Ourense a conselleira destacou que a Xunta prevé acometer obras por un importe de 2,4 millóns de euros nun total de 16 vivendas sociais ao longo de 2017.

OBRAS NO CASCO HISTÓRICO

Así, ademais das obras no barrio de Covadonga, a conselleira visitou o inicio das obras de rehabilitación do edificio número uno da rúa Villar, no casco histórico de Ourense.

A conselleira explicou que se trata dun proxecto de máis de 400.000 euros para acondicionar dous dúplex de 90 metros cadrados e tres habitacións "que estarán destinados a alugueres sociais".

As intervencións previstas polo Executivo galego en materia de vivenda social para Ourense durante 2017 completaranse coa contratación da rehabilitación doutros tres edificios a partir deste verán: os números tres e cinco da rúa Villar e o número 14 da rúa Cervantes.

As obras contarán cun orzamento próximo ao millón de euros.

A conselleira explicou que estas intervencións responden á "aposta" do Executivo galego "por revitalizar o núcleo histórico de Ourense", pero tamén a un "afán por facilitar un acceso ao fogar ás familias que máis o necesitan".