Detidos tres homes na Coruña por diferentes roubos en garaxes, unha tenda e un centro docente

Axentes da Policía Nacional detiveron na Coruña a tres homes por diferentes delitos contra o patrimonio por roubos rexistrados en garaxes, unha tenda e un centro docente.

As detencións producíronse, segundo informou a Policía Nacional, no marco do dispositivo de prevención de roubos establecido en Semana Santa na Coruña.

A primeira das detencións ocorreu a madrugada do día 7 de abril sobre as 2,00 horas, cando axentes destinados na prevención de roubos con forza foron comisionados á zona de Eirís onde supostamente un veciño oíra un forte ruído e había unha persoa que lle infundía sospeitas.

Cando chegaron os policías entrevistáronse con esa persoa, que indicou que un home saíra dun edificio e meteuse noutro.

Os axentes localizaron a un varón que correspondía plenamente coas características aportadas pola testemuña.

Segundo o relato policial, levaba un carrito con diversos efectos, entre os que se atopaban seis mandos de apertura de garajes, un bombín de cerradura dun ascensor, linternas, desaparafusador, luvas, un teclado de ordenador, unha carátula dun radio-cd, e outros.

Cando entraron ao ascensor para revisar os garaxes, observaron que o cadro de botóns presentaba varios danos. Nun dos garaxes había tres vehículos completamente revoltos.

No outro garaxe localizaron outro coche co portelo fracturado e o interior desordenado. Os axentes detiveron a devandito home e lle incautaron os obxectos que portaba que puidesen ser roubados.

No transcurso da investigación a Policía puido pescudar que o arrestado entrara a roubar neses dous garaxes e, ademais, noutro estacionamento comunitario próximo ao lugar, onde violentara varios coches e subtraído diversos efectos.

Foi posto a disposición xudicial que decretou o seu ingreso en prisión. O individuo xa contaba con detencións anteriores por feitos semellantes.

De feito fora detido o pasado día 5 de abril por varios delitos de danos, cometidos a mediados de marzo, en botoneras de ascensores e portais de dous inmuebles, así como por un delito de roubo con forza nun trasteiro.

TENDA

Mentres, sobre as 23,00 horas do día 15, axentes uniformados destinados no dispositivo de prevención de roubos acudiron á Avenida de Finisterre da cidade herculina por un suposto roubo.

De feito, segundo o relato policial, cando chegaron os axentes atoparon a porta de cristal da entrada completamente fracturada e, ao realizar unha requisa no interior da tenda, sorprenderon ao ladrón cando revolvía un dos caixóns do escritorio.

Por iso, procedeuse á súa detención e, finalizadas as dilixencias, pasou a disposición da autoridade xudicial.

O arrestado, natural da Coruña e de 49 anos de idade, contaba con numerosos antecedentes anteriores.

CENTRO DOCENTE

Pola súa banda, policías acudiron a un centro docente do centro da cidade herculina, xa que o encargado oíra ruídos nunha das plantas cando estaba facendo a rolda.

Cando chegaron os axentes e revisaron as instalacións, atoparon a un mozo de 25 anos de idade que metía obxectos no interior dunha bolsa.

Tras realizar as oportunas xestións, os axentes procederon á súa detención e trasladárono a dependencias policiais como presunto autor dun delito de roubo con forza.

No interior da bolsa que preparaba atoparon seis ordenadores, dous radios-cd, un disco duro e un cronómetro, entre outros efectos, todos eles obxectos pertencentes ao centro docente e que lle foron entregados ao seu propietario.

O detido, que contaba con antecedentes anteriores, foi posto a disposición do xulgado de garda.