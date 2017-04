A presidenta da Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, celebrou este venres os resultados de ocupación hotelera rexistrados na provincia durante a pasada Semana Santa, "a mellor dos últimos sete anos", segundo afirmou.

Carmela Silva hace balance del Turismo en Semana Santa | Fonte: Europa Press

En concreto, a ocupación provincial foi do 85,59 por cento, unha cifra similar á do pasado verán cando a provincia tivo unha media do 85,6%, e superou en case 16 puntos a conseguida na Semana Santa do ano 2016.

Segundo os datos obtidos por Turismo Rías Baixas, a maior afluencia de persoas que chegaron a Rías Baixas tivo lugar desde o xoves ata o luns, "co cheo absoluto, do 100%, en prácticamente toda a provincia de Pontevedra", segundo informou Carmela Silva.

Por comarcas, a de O Salnés logrou unha ocupación hotelera do 90,5%. Unha porcentaxe superada en localidades como O Grove e Sanxenxo ao longo da semana e que chegou ao 100% de xoves a domingo.

Na comarca de Pontevedra alcanzou o 91% e en O Morrazo Turismo rexistrouse o 83,33% durante toda a Semana Santa e en Caldas obtívose o 88%. Mentres, a de Vigo conseguiu o 90% durante toda a semana, ascendendo ao 100% nos festivos. En Baixo Miño superouse o 82%, no Condado e na Paradanta o 80% e no Deza e Tabeirós-Terra de Montes do 80%.

En canto ao turismo rural, a presidenta da Diputación de Pontevedra tamén fixou un balance positivo. "Obtivemos unha ocupación do 70%, dez puntos por encima que na Semana Santa do 2016 e ata 5 puntos máis que no verán pasado, polo que estamos falando de datos históricos para o turismo rural de Ríalas Baixas", sinalou.

A ocupación nos establecementos de turismo rural de O Salnés situouse no 84%; a da comarca de Pontevedra; no 83%; na de O Morrazo alcanzouse ao 66% e en Caldas, o 80%. Vigo obtivo o 67% e Baixo Miño, o 80%. Pola súa banda, as comarcas do Condado e A Paradanta superaron o 67% e Deza e Tabeirós-Terra de Montes do 40%.