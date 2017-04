A Fegamp constata avances coa Xunta e aboga por ver que subvencións poden pasar ao Fondo de Cooperación Local

O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde do Barco de Valdeorras, o socialista Alfredo García, constatou avances tralo encontro na pasada xornada da Comisión Galega de Cooperación Local e sinalou que agora hai que "seguir falando" coa Xunta de cuestións como o financiamento.

Alfredo García y Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas nun acto no Hórreo, sinalou que, sobre financiamento, inicialmente "parecía" que o responsable da Consellería de Facenda, Valeriano Martínez, pretendía remitirse a "acordos anteriores" adoptados co Ministerio, aínda que finalmente tamén houbo "algún acordo" na liña das demandas da Fegamp.

Así, recordou que ata agora había unha subcomisión creada que se reunía unha vez ao ano para "comunicar" aos municipios o importe total do Fondo de Cooperación Local, cando devandito órgano tense que "reunir moito antes para falar de todas as cousas". "E nós estamos dispostos a falar", esgrimiu.

Finalmente, apuntou que Facenda "cambiou de criterio" e agregou que a Fegamp solicitará reunirse "non de inmediato, pero si en breve" para abordar determinadas cuestións que, á súa entender, "quedaron claras".

Entre elas, aludiu ao obxectivo, de face ao orzamento do próximo ano, ver "que subvencións poden deixar de ser de concurrencia competitiva e ir ao Fondo de Cooperación Local de xestión directa por parte dos municipios".

A "CLAVE" É "FALAR"

De forma xenérica, en declaracións aos medios tralo acto de aniversario do Consello de Contas, constatou os avances no encontro da Comisión Galega de Cooperación Local e sinalou que, de feito, este mesmo venres, animábanlle" a seguir con este tipo de reunións porque "a clave" está "en falar".

"E onte falamos, eu diría que con sinceridade por parte de todos. A Xunta en todo momento foi clara e sincera, e nós tamén; e dixémonos todo o que consideramos que debiamos dicirnos", remarcou.

Ao seu xuízo, a cita "deu resultado" e adoptáronse "acordos importantes", aínda que "non para hoxe, senón máis ben para seguir traballando".

En concreto, aludiu a pasos adiante "en materias como a de policías ou a bolsa de secretarios e interventores", que ve "fundamental".

Tamén aludiu a outros temas como o combustible dos colexios de Educación Infantil e Primaria, que asumirá o ano que vén "en todos" os casos a Consellería de Educación. "Pero, sobre todo, sentamos as bases para seguir traballando en urxencias", destacou.

Así, subliñou que se creará unha comisión "na que se vai a falar do 112, dos grupos de urxencia, dos parques comarcais" e tamén "dos problemas que xorden periódicamente en Galicia ante as catástrofes naturais" como, por exemplo, cando hai inundacións.

"Imos falar do procedemento a seguir e, sobre todo, de quen paga eses destrozos. Parte terán que asumila os concellos, pero que colaboración imos ter doutras administracións", reflexionou.

COMISIÓN TÉCNICA

Segundo avanzou Alfredo García, tamén se constituirá outra comisión técnica para abordar cuestións como o desenvolvemento da Axenda Social, onde estarán representadas as diputaciones, as grandes cidades, as ONG, e as Consellerías de Política Social, Vivenda, Industria.

"Tamén falamos do pacto do auga, que é importante. E aí quedou branco sobre negro que hai que chegar a acordos e que todos os municipios teñen que pagar taxas, e cumprir coas súas obrigacións. Pero tamén que hai que consensuar que obras correspóndenlle a Augas de Galicia e a prioridade que ten que haber", indicou.

O emprego foi outro dos asuntos tratados no encontro da pasada xornada, así como o acordo sobre os centros de saúde.

"No prazo dun mes 18 municipios deixarán de manter o seu centro de saúde", subliñou García, quen concluíu que "o máis importante" é que se pactou que a reunión tivese continuidade noutros encontros.

FEIJÓO "EQUIVOCOUSE"

Na reunión tamén se abordaron, explicou, cuestións ligadas á política industrial.

Neste punto, deu a súa "opinión" e manifestou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "equivocouse" ao avanzar unhas horas antes, tralo Consello, que suscitaría unha serie de medidas aos concellos para intentar promover o empredemento, como a rebaixa e supresión dalgúns tributos.

"Foi un erro ao que non lle vou a dar máis importancia, pero o importante de onte como dixen na previa era a reunión e non algo aleatorio", recalcou o presidente da Fegamp, quen engadiu que, en todo caso, estudaranse as propostas da Xunta, xa que os concellos están dispostos a facer "o que sexa necesario" para que se instalen empresas nas súas polígonos, "sobre todo no rural".

Non en balde, sinalou que "si non hai traballo, non hai reequilibrio territorial".

Previamente, nunha entrevista coa Radio Galega, o presidente da Fegamp xa valorara como "interesante" a proposta coa Xunta, aínda que matizou tamén que "moitos concellos xa aplican grandes descontos" en determinadas taxas e licenzas para facilitar a implantación de empresas.

"Iso non mingua a capacidade recaudatoria dos concellos porque eses ingresos non existe porque non existe a empresa (...) A idea, en principio, pode ser interesante. Ata diría mais: o é. O que creo é que non foi oportuno que o presidente pola mañá dixese isto e coméselle protagonismo ao verdaderamente importante de onte: a reunión da Comisión", insistiu.

ACTUALIZACIÓN DO CATASTRO

Na actualización da entrevista, García tamén esgrimiu que a actualización dos valores das propiedades incluídas no catastro provocou situacións "inxustas".

Defendeu dita actualización, pero denunciou que "houbo concellos que na liquidación tiveron que devolver diñeiro" a Madrid.

"Algún tivo que devolver 600.000 euros porque cobrou máis do que viña cobrando", resolveu.