As vítimas de Angrois din que “non hai nada que celebrar” no aniversario do AVE

A plataforma de vítimas do accidente que en xullo de 2013 deixou 80 mortos e máis de 140 feridos tras descarrilar un tren Alvia na curva da Grandeira, no barrio compostelán de Angrois, advirte que "non hai nada que celebrar" no 25 aniversario do AVE.

Un vagón subido por unha grúa o día despois do accidente do Alvia en Angrois | Fonte: Europa Press

"Os dirixentes deberían ter un pouquiño de humanidade e de vergonza antes de facer celebración algunha. Sobre todo, porque o AVE español, ese do que tanto alarde fan os responsables ata o momento de facelo e xestionalo --PSOE e PP-, é o mesmo que causou a morte de 81 persoas e secuelas a outras 144", avisan os afectados nun comunicado.

Na nota, as vítimas critican que "diso non queren acordarse" os responsables políticos, e creen que o queren borrar da súa memoria e, sobre todo, que o borren "os cidadáns aos que se dirixen".

"Non hai nada que celebrar, porque os resultados son os 81 mortos e 144 feridos no AVE de Santiago", subliñan. A plataforma cuantifica un falecido máis que os recoñecidos xudicialmente, por un home que perdeu a vida semanas despois tralo empeoramiento da enfermidade que padecía previamente.

OUTRAS FOTOS

As vítimas censuran que "estes malos gobernantes xa quixeron apuntarse o tanto e saír na foto nos funerais das vítimas e no primeiro aniversario cando se dedicaron a entregar medallas", que cualifican de "medallas da morte". "O caso é saír na foto, sexa como sexa e cando sexa", inciden.

Neste sentido, engaden que "hai tamén outras fotos, as fotos da vergonza", que reflicten como ás vítimas se lles bota "violentamente" do Congreso dos Deputados e do Parlamento de Galicia ou como se trata de impedir que se manifesten para reivindicar xustiza.

Apuntan, a continuación, ás "fotos" do ministro Rafael Catalá "dicindo que non hai que poñer en risco os negocios que fai España co AVE" e a do exdirector de seguridade de Adif Andrés Cortabitarte, investigado na causa, "saíndo dos xulgados de Santiago de Compostela habéndose negado a declarar".

Como contrapunto, sinalan á Unión Europea "esixindo que se leve a cabo unha nova investigación independente, xa que a que se fixo non o foi".

"NON ESQUECEREMOS"

"Vergonza e rubor debería darlles celebrar estes fastos sen dedicar unha soa palabra ás vítimas do AVE de Galicia", conclúe o comunicado da plataforma de vítimas.

"Vostedes, señores do PSOE e do PP, quererán esquecer, pero nós, as vítimas, xamais esqueceremos. Non o dubiden, xamais. Seguiremos loitando ata que se saiba a verdade e se faga xustiza", remacha a asociación.