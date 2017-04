O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebrou que por fin "se despexou" o futuro do Campus do Mar, en Vigo, e "non se siga bloqueando" o proxecto; tralo que manifestou que espera que, "sen máis demora", este póidase iniciar "nas próximas semanas".

Feijóo celebra que “por fin” no se siga 'bloqueando' el Campus do Mar. | Fonte: Europa Press

Así o comunicou este venres na sé da Confederación de Empresarios de Pontevedra, en Vigo, durante a súa intervención na clausura do foro 'A Peme como base da economía sostenible', onde incidiu en que "non tiña sentido" bloquear o proxecto, en alusión ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, pero sen chegar a mencionarlle.

En concreto, insistiu en que "non tiña ningún sentido seguir bloqueando" unha iniciativa "que pon á Universidade de Vigo entre as mellores universidades de España e Europa"; un proxecto que considerou que deberían "estar acabando" a estas alturas, pero "lamentablemente non puido ser".

"Alégrome moito de que se desbloquee por fin para que a Xunta poida investir e financiar as instalacións que a Universidade de Vigo vai a implementar no Campus do Mar", rematou o mandatario autonómico, que trasladou que espera que as obras arrinquen nas próximas semanas.