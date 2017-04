Renfe 'activa' o segundo lote do 'macropedido' de trens AVE contratado en 2016 por 1.300 millóns

Renfe decidiu 'activar', isto é, poñer en marcha, o segundo lote dos dous en que se dividiu o 'macrocontrato' de fornezo e mantemento de trinta novos trens AVE que a compañía ferroviaria adxudicou a Talgo en novembro de 2016.

Tren AVE de Talgo, Avril | Fonte: Europa Press

O contrato supuxo o inicio da fabricación inmediata dun primeiro lote de quince trens e incluíu un segundo lote, doutras quince unidades de Alta Velocidade, que a compañía ferroviaria podía solicitar cando o estimase pertinente.

Renfe decidiu 'activar' xa este segundo lote, apenas cinco meses logo da firma do contrato, co fin de ter así disponibilidade de todos os trens nun menor horizonte temporal, segundo detallaron a Europa Press en fontes da operadora.

O conxunto do pedido de trinta trens supoñerá un investimento total de 1.300 millóns de euros, dos que uns 500 millóns corresponden ao segundo lote, segundo destacou o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, na súa intervención en Sevilla con motivo da conmemoración.

Segundo o establecido no contrato, a compañía ferroviaria comezará a recibir os trens do primeiro lote en algo máis de tres anos (38 meses) desde a firma do mesmo.

Coa incorporación destes trinta novos trens, Renfe elevará nun 33% o seu actual parque móbil de AVE, integrado por 89 unidades, que inclúe os trens AVE que se compraron a Alstom para o AVE máis veterano, o Madrid-Sevilla, que precisamente este venres celebra o seu 25 aniversario.

Así mesmo, a flota actual complétase cos trens que posteriormente encargáronse a Siemens, Alstom e Talgo paras as liñas que se foron poñendo en servizo posteriormente, como o AVE a Barcelona ou a Valladolid.

No caso do pedido de 30 novos trens que fornecerá Talgo, que constituíu o primeiro contrato de material ferroviario da última década, non se destinará a liñas concretas, senón que que Renfe empregaranos en función das súas necesidades, segundo detallou a compañía cando adxudicou o contrato.

NOVAS LIÑAS E COMPETENCIA.

Co aumento do parque de trens, a operadora busca dotarse de material para explotar as liñas AVE actualmente en construción a medida que vaian entrando en servizo.

Para os próximos anos está previsto que termine a construción da conexión a Galicia, a Granada ou Almería, entre outros destinos.

Así mesmo, Renfe pretende prepararse para o escenario de liberalización do transporte de viaxeiros en tren previsto a partir de 2020, cando outros operadores poderán entrar a competir coa compañía pública.

O tren que fornecerá Talgo é o 'Avril', o modelo de tren de 'moi alta velocidade' desenvolvido polo fabricante de trens español.

Trátase dun vehículo capaz de circular a unha velocidade máxima de 363 quilómetros por hora e transportar ata 600 viaxeiros.

Para iso, conta cos vagones máis anchos do mercado, e unha das súas dúas fileiras de asentos dispón de tres prazas.