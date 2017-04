Educación prevé programar este curso unhas 2.400 actividades de formación que cheguen a preto de 20.000 docentes

A Consellería de Educación prevé que este curso poidan programarse unhas 2.400 actividades de formación para o profesorado, coa intención de que participen preto de 20.000 docentes.

Así o anunciou este venres o director xeral de Educación, Manuel Corredoira, que compareceu en Comisión Parlamentaria para responder a unha pregunta do Grupo Popular sobre as actividades de formación do profesorado.

Na súa intervención, Corredoira apostou por "continuar" traballando neste ámbito nas liñas que "están funcionando" e agradeceu "aos profesores "o seu traballo e formación continua".

O responsable autonómico ha explicitado o compromiso da Xunta pola formación continua do profesorado e cunha oferta formativa "diversificada, completa e adaptada ás necesidades dos colectivos".

O plan de formación do profesorado para este curso está "elaborado para dar resposta aos retos dun sistema educativo cambiante" e influído polas "necesidades tecnolóxicas".

"O perfil dos profesores deste século non pode ser exactamente o do século pasado", recordou Corredoira, que apuntou que a Xunta traballa en proxectos con outros países europeos para "definir o tipo de necesidades vinculadas ao novo perfil docente".

Esta formación, avanzou, debe "dar resposta á implantación de novos currículos", potenciar o uso instrumental das linguas, prestar atención ás tecnoloxías da información e a comunicación, traballar a atención á diversidad, a inclusión e a igualdade; e abarcar a boa convivencia escolar.