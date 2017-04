O xeneral de brigada Antonio Romeu Losada marcouse como reto a "operatividade" no acto celebrado este venres de toma de posesión oficial do seu cargo como xeral xefe da Brilat e comandante militar de Pontevedra e Ourense nun acto que se desenvolveu na Base General Morillo.

O xeneral Romeu Losada expresou ante os xornalistas a súa "satisfacción profesional" por asumir o mando de "unha das mellores grandes unidades do Exército de Terra".

"Para o meu é un destino magnífico", sinalou o novo responsable da Brigada pontevedresa que asegurou chegar "con moitísima ilusión e con moitas ganas de traballar".

O seu principal reto, segundo destacou, será a "operatividade", conseguir que a Brilat "estea sempre, como de feito estao, á vanguardia das unidades operativas do Exército de Terra".

Tamén asume como obxectivo "que esta brigada estea sempre integrada na poboación", sobre o que recordou que leva por nome 'Galicia', un dato "moi significativo", ao seu xuízo, que quere dicir que "está arraigada a esta terra dun xeito moi especial".

Antonio Romeu ten palabras de eloxio para o seu antecesor, o xeneral Luís Cebrián Carbonell, e avanzou que a súa intención é ter un mandato continuista no que intentará seguir o seu exemplo e seguir adaptándose aos novos retos que se lle presenten.

MISIÓNS

O xeral Romeu non quixo entrar a detalle das dúas misións internacionais que a Brilat asumirá a partir de 2018, limitándose a sinalar que "non hai nada agora mesmo decidido".

O acto consistiu nunha parada militar que estivo presidida polo xeneral de división xefe da División 'Castillejos', Miguel Martín Bernardi.

Entre outras autoridades asistiron o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; a subdelegada en Pontevedra, Ana Ortiz; o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

CURRÍCULO

Antonio Romeu, de 54 anos e natural da Liña da Concepción, mandou a VII Bandeira da Legión como tenente coronel e, co seu ascenso a coronel en 2013, foi destinado como xefe do Terzo Juan de Asturias.

Desde entón estivera no Ministerio de Defensa como xefe do área OTAN e deixou o seu destino para estar á fronte da Brilat a raíz do seu recente ascenso a xeneral de división.