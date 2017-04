Cáritas organiza ao longo deste fin de semana en Santiago unhas xornadas sobre a doutrina católica e a súa capacidade para lograr unha economía "máis social" ante "o sometemento dos estados á economía liberal".

Este venres foron presentadas as 'XVII Xornadas de Teoloxía sobre a Caridade' que abrirá o arzobispo de Santiago, Julián Barrio.

A clausura correrá a cargo do arzobispo de Manila (Filipinas), Luís Antonio Tangle, quen ofrecerá unha conferencia antes da celebración dunha eucaristía na Catedral que poñerá o broche ás xornadas.

Segundo explicou o delegado episcopal de Cáritas, Vicente Altaba, quen resaltou que é "un luxo" que as xornadas teñan lugar nun lugar "tan emblemático" como Compostela; o obxectivo deste evento é analizar que pode aportar a fe católica para lograr "unha economía máis solidaria e inclusiva".

Así, tras remarcar que un dos principais problemas aos que se enfronta a sociedade é a "desigualdade", Altaba apuntou que a primeira dos relatorios, que impartirá o teólogo José Manuel Aparicio, tratará de "facer unha análise crítica sobre a economía dominante".

Tras isto, varios expertos participarán nunha mesa sobre os cambios estructurais necesarios para unha economía máis solidaria analizada desde diferentes perspectivas.

"CRISE ANTROPOLÓXICA"

Na conferencia de prensa deste venres, o bispo acompañante de Cáritas, Jesús Fernández González, chamou a "non quedarse de brazos cruzados" ante as "inxustizas" nun momento de "profunda crise antropolóxica" no que "o diñeiro e o consumo" convertéronse en "unha deidade á que todo se pode sacrificar".

Así, apostou por avanzar cara ao "reparto máis xusto" dos recursos económicos en base a "a apertura a Deus" e "un consumo máis responsable". "Sementar a fe é tamén sementar riqueza e cimentar a solidariedade", engadiu.