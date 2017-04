Rural.- España e Portugal poñerán en común un glosario bilingüe para a extinción conxunta do lume durante 2017

Responsables na xestión operativa da loita contra incendios forestales en España e Portugal celebrou un taller conxunto para coordinar e planificar a loita contra o lume durante a campaña de 2017 no que acordaron elaborar documentación bilingüe que inclúa un glosario de términos de uso frecuente nas operacións de incendios forestales e para o intercambio de información operativa de extinción.

España y Portugal planifican su estrategia de lucha contra incendios | Fonte: Europa Press

Ao taller, celebrado na Escola Nacional de Protección Civil, asistiron mandos e técnicos de diversos organismos nacionais e das rexións fronterizas coñeceron a planificación operativa preparada por ambos países para afrontar esta Campaña. O taller hispano-luso foi clausurado pola directora da Escola Nacional de Protección Civil, Montserrat Castejón.

Ás xornadas asistiron representantes da dirección xeral de Protección Civil e Urxencias, a representantes da citada Dirección Xeral do Ministerio do Interior, así como do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente; do Ministerio de Defensa e das comunidades autónomas fronterizas: Galicia, Castilla e León e Estremadura.

Desde Portugal, asistiron responsables da Autoridade Nacional de Protección Civil (ANPC), entre eles, o presidente da Escola Nacional de Bombeiros, José Ferreira, e o director nacional de Bombeiros, José Pedro Lopes. No taller puxéronse en común procedementos conxuntos de intervención segundo os protocolos e normativa vigentes.

España e Portugal manteñen unha estreita colaboración en materia de Protección Civil que aparece recollida no Protocolo sobre Cooperación e Asistencia Mutua, asinado en Évora o 9 de marzo de 1992, e no Protocolo Adicional sobre Axuda Mutua en caso de Incendios Forestales en Zonas Fronterizas, asinado en Figueira dá Foz, o 8 de novembro de 2003.