En Marea pide no Parlamento e no Congreso a conversión do FEVE nun tren de proximidade para A Mariña

En Marea visitou este venres a estación de FEVE en Viveiro (Lugo), onde denunciou a situación de "desmantelamento" que está "padecendo" o servizo e solicitar a súa conversión nun tren de proximidade para A Mariña, así como o traspaso da infraestructura de Fomento á Xunta.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, indicou que o investimento aproximado que requiriría esta conversión sería de 100 millóns de euros e que permitiría "contar cun instrumento eficaz para vertebrar unha comarca con máis de 100.000 habitantes".

Así, para En Marea é "indispensable" contar cun servizo "verdaderamente útil" que conecte toda a comarca da Mariña, en primeiro lugar, e A Mariña ata Ferrol coa costa ártabra e o Eixe Atlántico.

En Marea presentou iniciativas neste sentido tanto no Parlamento galego como no Congreso, solicitando a "revitalización" do servizo do FEVE, que se atopa nunha "fráxil" situación, tal e como indicou o deputado Miguel Anxo Fernán-Vello.

O deputado no Congreso lamentou que Lugo sexa "a provincia máis casigada", en particular A Mariña, nos Orzamentos Xerais do Estado, e denunciou que "o deixamento vén de atrás". "Ten que haber un radical cambio nas políticas para que isto cambie e para que A Mariña teña as cotas de benestar e progreso que é de xustiza que teña", concluíu.