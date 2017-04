A terminal de gas natural licuado de Mugardos (A Coruña) prepárase para recibir o maior barco da súa historia

A terminal de gas natural licuado de Mugardos prepárase para recibir o maior barco de GNL da súa historia, "fito" que poñerá de manifesto "a súa capacidade para captar toda clase de metaneiros".

Segundo informa Reganosa nun comunicado, 'Al Utouriya' chegará ás súas instalacións, salvo cambio nos plans de navegación, o vindeiro martes.

Este converterase así no primeiro buque do tipo Q-Flex (de 210.000 a 217.000 metros cúbicos de capacidade de carga) en recalar no porto de Ferrol.

O 'Al Utouriya' chegará a Mugardos procedente do punto de exportación de gas para o cal foron concibidas as unidades Q-Flex: Ras Laffan, en Catar.

O barco recalou xa en varios dos principais portos europeos. Por exemplo, forneceu GNL en Barcelona en maio do 2012 e máis recientemente, en de 2016, fixo o propio en Sines (Portugal).

Tamén operou, entre outras, nas terminales de Nantes (Francia) e Brujas (Bélgica). Terminado de construír en 2008 por Hyundai Heavy Industries, o 'Al Utouriya' conta cunha eslora (lonxitude) de 315 metros e unha manga (anchura) de 50.

O buque ten unhas necesidades enerxéticas e unhas emisións de carbono un 40 por cento inferiores ás dos metaneros convencionais.

En comparación con estes últimos, ademais, pode transportar ata un 50 por cento máis de GNL, segundo datos difundidos pola industria catarí.

"IMPORTANCIA MUNDIAL"

Tamén a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao recoñece a importancia da inminente chegada do 'Al Utouriya' a ría. "Poñemos a Ferrol nun novo mapa, nesta ocasión, no dos buques da clase Q-Flex. Traballamos para facer deste porto un centro logístico do GNL de importancia mundial", subliñou o seu presidente, José Manuel Vilariño.