Pontón reta a Feijóo a que faga en tren o traxecto Ferrol-A Coruña e estima que ela en bicicleta o percorrería antes

A portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, retou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a facer en tren o traxecto que une Ferrol e A Coruña e estimou que ela o podería percorrer en bicicleta en menos tempo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en Ferrol | Fonte: Europa Press

E é que, segundo denunciou Ana Pontón, o tren que conecta ambas cidades é "decimonónico" e "para nada cumpre cos estándares" requiridos. Este feito, segundo indicou, motiva a "pérdida de oportunidades de desenvolvemento da comarca, ademais de converter aos veciños de Ferrolterra en cidadáns de segunda".

A líder do Bloque pronunciouse deste xeito durante unha visita á estación de tren de Ferrol, onde cualificou de "xerro de auga fría" para Galicia o proxecto dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) que o Executivo que preside Mariano Rajoy presentou para esta anualidad de 2017.

Especialmente, indicou, no que referido "a unha infraestructura fundamental como é o ferrocarril moderno". Por iso, retou a Feijóo "a que tome un tren en Ferrol, en dirección hacia A Coruña". "Eu, nunha bicicleta en dirección a esta mesma cidade, estou convencida de que chegaría antes que Núñez Feijóo".

Na súa visita a Ferrol Ana Pontón estivo acompañada polo deputado Xosé Luís Rivas (Mini), o alcalde de San Sadurniño (A Coruña), Secundino García, e o portavoz do grupo municipal do BNG no Concello de Ferrol, Iván Rivas.

ANIVERSARIO DO AVE

Na súa intervención, a líder do Bloque tamén asegurou que Galicia non se pode sumar este venres á celebración dos 25 anos do AVE. "Porque durante este cuarto de século aquí non habemos ter AVE e nas últimas décadas o único que vemos son os incumplimientos de promesas", sinalou.

Neste sentido, censurou que o Goberno de Rajoy o único que supuxo para Galicia son "máis atrasos na finalización das obras e un AVE de segunda" xa que "os novos tramos vaise a facer sen dobre vía e sen electrificación".

A iso, sinalou, súmase o "desmantelamento de servizos de proximidade e o esquecemento dunha cidade como é Ferrol" poboación na que, como asegurou, as contas do Estado "deixan unha mostra palpable de como este recorte do señor Rajoy ten unhas consecuencias moi negativas para Galicia".

INICIATIVA LEGISLATIVA

Pontón tachou como do "colmo do descaro" que o Partido Popular, "para tratar de tapar a realidade, presente no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei (PNL), dicindo ao Estado que ten que modernizar esta liña" cando segundo Pontón iso "está na man de Feijóo".

"O que ten que facer é dicir aos seus 12 deputados en Madrid, que non aproben os orzamentos do recorte a Galicia e que reclamen investimentos para esta vía, pola que levamos décadas esperando", sinalou.