O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este venres "o papel relevante" das pequenas e medianas empresas na economía galega, que "empezou a crecer de forma sólida e estable", así como nas exportacións, que nos primeiros dous meses deste ano "seguen a tendencia ascendente" e creceron un 8,8% respecto ao mesmo periodo de 2016.

Así o trasladou na clausura do foro 'A Peme como base da economía sostenible', celebrado na mañá deste venres na sé da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en Vigo, onde sostivo que Galicia é un país de pemes.

"Se funcionan ben, a economía vai ben, senón, os datos económicos non son bos", resumiu.

Feijóo puxo en valor que a economía galega creceu en 2016 "por encima da media" estatal e "case o dobre" que a media europea, e as súas previsións para este 2017 "son superiores", concretamente entre o 2,5% e o 2,8%, o que reflicte, dixo, que Galicia "é un lugar no que se pode investir, porque non vai haber sobresaltos económicos nin políticos".

Neste marco, chamou ás pemes a "continuar na senda" da innovación e as exportacións, a colación do que recordou que o pasado ano foi no que máis creceron estas últimas, superando por primeira vez os 20.000 millóns de euros de facturación e erixindo a Galicia como a segunda comunidade con mellor balanza comercial.

A iso engadiu que a previsión do 75% das pemes para este ano é aumentar a súa facturación, ante o que as invitou a investir en tecnoloxía, a transformación dixital e a internacionalización.

"Pero ímolas a acompañar nesta estratexia con incentivos" para incorporarse á exportación, asegurou.

En relación a iso, recordou os servizos de apoio postos en marcha pola Xunta en distintos países, as axudas para que as empresas contraten persoal especializado na xestión internacional do negocio, e os plans de formación específica para compasar a cualificación da man de obra aos avances tecnolóxicos, entre outras medidas.

"A CHAVE"

Na clausura tamén interveu o presidente da CEP, Jorge Cebreiros, que, logo de facer un repaso ás cifras económicas rexistradas o pasado ano, subliñou que "a peme ten a chave", e reclamou ás institucións que traballen en melloras para que as empresas "crezan sen tantas dificultades".

Así as cousas, censurou que hai "déficits de investimentos", tralo que instou a avanzar na Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves (Plisan), na cidade do transporte, no área metropolitana e na mellora da movilidade no área transfronteriza.

Finalmente, en relación a esta última cuestión, apoiou a cooperación transfronteriza pero "sen competencias desleales".