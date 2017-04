Beatriz Mato, nova presidenta do PP local da Coruña co 96,85% dos votos

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, é, desde este venres, a nova presidenta do PP local da Coruña tras obter o 96,85% dos votos nunha xornada na que, ao non lograr a suspensión cautelar do congreso por vía xudicial, o exdiputado autonómico Javier Escribano renunciou, finalmente, a presentarse.

Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente | Fonte: Europa Press

No seu discurso, a nova presidenta do PP local coruñés insistiu en que a nova executiva traballará "sen descanso" para, entre outros obxectivos, "seducir aos coruñeses" para recuperar a Alcaldía nas próximas eleccións municipais. Así, insistiu en que a intención é "reilusionarse".

Para iso, apelou á "unidade". "O aceno principal do noso partido", recalcou nunha intervención na que reivindicou a xestión de Feijóo en Galicia. "O mellor presidente autonómico que ten o PP", dixo ante o presidente do PPdeG e titular do Executivo galego presente na clausura.

De novo, dixo que o obxectivo debe ser que A Coruña sexa "imparable" e para que esta cidade deixe de ser "a capital galega que está a liderar o crecemento do paro", apuntou en alusión á xestión da Marea Atlántica.

"Que se poña fin aos disparates dunha política sectaria e ineficaz", engadiu nun discurso no que encomiou a xestión do grupo municipal do PP e a do exalcalde popular, Carlos Negreira. Con todo, insistiu na necesidade de "fortalecerse" e ser "unha opción real de goberno".

RENOVACIÓN NA EXECUTIVA

Mato, que presentou máis de mil avais, dos que foron válidos 600, asume a presidencia do PP local da Coruña en substitución de José María Barreiro, que exercía o cargo en funcións. A conselleira encabeza unha executiva que supón agora a renovación da metade da mesma.

O secretario xeral será o deputado autonómico Gonzalo Trenor; coordinador xeral Roberto Rodríguez, director de Augas de Galicia. Xunto á portavoz municipal do PP coruñés, Rosa Gallego, están tamén edís como Martín Fernández Prado, Miguel Lorenzo e Roberto Coira.

Mentres, o seu ata este venres opoñente anunciou que presentará nos próximos días unha demanda para pedir a anulación do congreso por supostas irregularidades.