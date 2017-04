Forética organiza en España o VII Semana Internacional do Voluntariado Corporativo, do 21 ao 28 de abril

O VII Semana Internacional do Voluntariado Corporativo, Give & Gain 2017, que Forética organiza por sétimo ano consecutivo en España, deu comezo este venres 21 de abril e desenvolverase ata o próximo 28 de abril, segundo informa nun comunicado.

Semana Internacional Do Voluntariado Coorporativo | Fonte: Europa Press

Desta forma, un total de 56 empresas de diferentes sectores económicos (enerxético, restauración, hostalaría, alimentación, banca, entre outros) en colaboración con 88 ONG van realizar diferentes accións de voluntariado corporativo nas que participarán máis de 1.100 voluntarios en proxectos sociais, ambientais, deportivos, culturais ou formativos, beneficiando a preto de 7.000 persoas.

Nesta edición, a iniciativa centrarase na realización de accións de voluntariado que vaian encamiñadas a cumprir obxectivos asociados á inclusión social e laboral das persoas. Ademais, de maneira paralela, o programa leva a cabo en máis de quince países.

Forética conta con Fundación Hazloposible como 'partner' estratéxico, co patrocinio de Johnson & Johnson e Janssen, o apoio institucional do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a Xunta de Galicia, a Comunidade de Madrid e o Cabildo de Tenerife, e a colaboración en difusión do Grupo Atresmedia como 'media partner' para levar a cabo o proxecto.

O evento presentouse este 21 de abril na sede de Atresmedia e contou coa presenza da Directora Xeral de Familia e Infancia do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Mª Pilar Gonzálvez; o Director Xeral de Forética, Germán Granda e a Directora Xeral de Hazloposible, Marisol García.

Gonzálvez manifestou o desexo da Administración de continuar reforzando o compromiso e a responsabilidade que asumen os individuos, as entidades sociais, as empresas e as administracións na promoción de iniciativas destinadas a incrementar o benestar do conxunto dos cidadáns.

Así mesmo, destacou que a Lei de Voluntariado, actualmente en desenvolvemento regulamentario, reforza todos os espazos e ámbitos de actuación do voluntariado, entre eles, o promovido polas empresas.

Pola súa banda, Granda sinalou que o Give & Gain demostra, ano a ano, "a capacidade do voluntariado corporativo para mobilizar ás empresas e as persoas que traballan nelas" co fin de mellorar a contorna no que operan, promovendo que as empresas "asuman un papel protagonista de liderado transformador e axente de cambio social".

Para finalizar, García destacou que desde a súa fundación cren firmemente "no poder transformador do voluntariado corporativo" e que "é clave a difusión e mostrar o impacto das iniciativas actuais" para que se somen máis empresas á iniciativa.