A presidenta da SEPI reúnese en Ferrol cos comités de empresa de Navantia para coñecer a fondo as súas inquietudes

A presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), Pilar Platero, reuniuse este venres cos integrantes dos comités de empresa de Navantia Fene e Ferrol, para "coñecer a fondo as súas inquietudes".

O encontro tivo lugar nas instalacións da antiga Bazán, onde tamén estivo presentes o presidente da empresa naval pública, Esteban García Vilasánchez.

Na visita tamén participaron o director da División de empresas participadas por SEPI no sector da Defensa, Bartolomeu Lora, así como o director dos dous estaleiros da ría de Ferrol, Julio Martín.

Ao termino da reunión, os representantes sindicais rexeitaron realizar valoración algunha deste encontro, á espera de convocar para o vindeiro luns, día 24 de abril, a permanente do comité de empresa, para darlles previamente traslado aos operarios dos asuntos abordados.

Con todo, segundo fontes consultadas por Europa Press, Platero trasladou aos representantes sociais a intención de vincular nun mesmo convenio colectivo a todos os traballadores de Navantia. Esta permisa incluiríase no novo plan industrial e estratéxico e cambiaría a situación actual, na que os operarios que proveñen dos estaleiros que se dedicaban á construción militar, a través da antiga Bazán, tiñan unhas condicións diferentes aos da construción civil, pertencentes á antiga Astano.

INSTALACIÓNS

Pilar Platero tivo ocasión de visitar varias zonas do estaleiro ferrolán, e así estivo na a área de reparacións e de turbinas, ademais de desprazarse ás instalacións navais de Fene (A Coruña), onde se están executando traballando no ámbito eólica off-shore.

Segundo a SEPI, "a xeración de empregos vinculados aos novos retos do mercado é un dos obxectivos primordiais" do novo plan estratéxico, ao que tamén se incorporará "un programa de formación e cambios na área dixital que buscan reforzar as capacidades estratéxicas de Navantia, para a mellora dos seus produtos e o seu modelo de negocio".