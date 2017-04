Deteñen a un home de 46 anos por furtar nunha tenda do centro de Vigo catro vestidos valorados en 600 euros

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño de 46 anos, que responde as iniciais A.L.A.L., por furtar nunha tenda de cálea Príncipe catro prendas de roupa, valoradas nun total de 600 euros.

A Policía Local informou de que os feitos ocorreron sobre as 15,45 horas deste xoves, cando a encargada dunha tenda manifestou que momentos antes un individuo --do que achegou as características físicas-- subtraera catro vestidos de pel marrón.

Os axentes percorreron as inmediacións e atoparon na confluencia das rúas Rolda de Don Bosco coa rúa Pracer, a un home que coincidía coas características físicas achegadas e que portaba unha bolsa, quen ao decatarse da presenza policial tentou eludilos.

Os efectivos policiais foron tras el e conseguiron darlle alcance, descubrindo que na bolsa levaba o catro vestidos furtados, cos seus perchas, as súas alarmas e as súas etiquetas, valorados cada un en 149,99 euros. Por todo iso, procederon á súa detención.