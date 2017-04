Centos de persoas maniféstanse en Chapela, Redondela, en apoio aos traballadores de Nova Pescanova

Centos de persoas manifestáronse este venres pola parroquia de Chapela, en Redondela (Pontevedra), para mostrar o seu apoio ao persoal de Nova Pescanova, que desde hai un ano está inmersa na negociación do novo colectivo sen que, polo momento, producíronse avances significativos.

Manifestación en apoio aos traballadores de Nova Pescanova | Fonte: Europa Press

A marcha, baixo a lema 'Pescanova somos todos', discorreu pola Avenida de Vigo ata a factoría da pesqueira en Chapela e contou co apoio duns 30 colectivos, sociais, culturais, veciñais e deportivos da parroquia. Entre os asistentes, ademais de traballadores e veciños, estiveron o alcalde de Redondela, Javier Bas; varios edís; o deputado autonómico do BNG Luís Bará ou o deputado no Congreso por En Marea Alenxandra Fernández.

Ao termo da marcha, un representante dos colectivos de Chapela leu un manifesto no que lembrou que Pescanova, creada en 1960, creceu grazas aos homes e mulleres "que se deixaron os seus corpos na construción da empresa" e lembrou que nestes últimos anos "novamente foron os traballadores os que mantiveron a empresa co seu silencio e colaboración".

"Viñeron entón os bancos a converternos en números", denunciou e criticou que os novos donos da compañía "veñen desde Madrid a falar de competitividade e a dicir que Pescanova é agora Nova Pescanova, así, co español por diante".

Finalmente, no manifesto tamén se denunciou a intención da empresa de precarizar as condicións laborais do persoal. "O pobo de Chapela contesta na rúa que Pescanova non é 'nueva', que foi e será 'nova', será a nosa 'pesca' e seremos todos os que unha vez máis a saquemos adiante", concluíu.