Controlado o incendio de Narón tras arrasar preto de 450 hectáreas

O incendio declarado na mañá do xoves na parroquia do Val, no municipio coruñés de Narón, quedou controlado ás 19,28 horas deste venres tras arrasar 444 hectáreas, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

Segundo as estimacións provisionais de Medio Rural, queimou 325 hectáreas de monte raso e 119 de arboledo. No seu control traballaron 10 axentes, 19 brigadas, 19 motobombas, tres pas e seis helicópteros. Tamén colaboran efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME).

Este lume obrigou a activar a situación dúas o xoves pola súa proximidade ao núcleo do Picheiro, na parroquia de Covas, no municipio Ferrol. Con todo, esta alerta xa foi desactivada.

O incendio iniciouse á primeira hora da mañá do xoves na parroquia naronesa do Val e traspasou este municipio para chegar a Ferrol, á zona de Ponzos, en Covas, onde á primeira hora da noite do xoves, sobre as 22,30 horas, foron desaloxados por precaución os veciños de media ducia de vivendas unifamiliares do lugar de Covarradeiras, que xa puideron regresar ás súas casas.

OUTROS INCENDIOS

Pola súa banda, permanece estabilizado o lume declarado na madrugada deste venres na parroquia de Cis do municipio coruñés de Oza-Cesuras, que afecta a unhas 41 hectáreas de superficie. No seu control traballan tres axentes, 11 brigadas, nove motobombas, dúas pas e dous helicópteros.

Ademais, quedou controlado ás 1,55 horas deste venres outro lume na parroquia de Vizoño no municipio coruñés Abegondo, tras comezar ás 17,49 horas do xoves e queimar unhas 46 hectáreas, delas 38 de monte arboledo e oito de raso.

Na extinción deste incendio forestal, segundo concretou Medio Rural, traballan dez axentes, nove brigadas, cinco motobombas, tres pas e un helicóptero.