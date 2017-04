O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, apelou á "unidade" do partido para lograr recuperar a Alcaldía da Coruña e facelo "gañando a confianza da xente". "Un partido unido, integrador e optimista", sinalou en clausúraa do XIII Congreso do PP coruñés.

Nel, resultou elixida a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, como nova presidenta local. Dela, dixo que é "unha gran corredora de fondo, que non ten máis obxectivos que traballar".

"Hai experiencia e hai ilusión a favor desta cidade", apuntou, sobre Mato, na súa intervención e coincidindo con ela en que o obxectivo, tras a constitución da nova executiva do PP local coruñés, debe ser recuperar a Alcaldía da Coruña.

Das 'mareas", dixo que están a perder apoios e, por iso, animou a traballar para ofrecer aos coruñeses un proxecto "ilusionante". Na mesma liña, insistiu en que se debe traballar para recuperar os votos perdidos nas eleccións municipais e repetir os logrados nas autonómicas.

"XOGAR O PARTIDO" DE 2019

"Hai que xogar o partido de 2019", engadiu insistindo en que a meta debe ser "chegar a arriba", en alusión, de novo, a recuperar a Alcaldía da Coruña.

Ademais, manifestou que esta cidade merece "moito máis do que ten" e ter un concello "no que non se trate mellor aos okupas da Comandancia de Mariña que aos emprendedores ou parados que queren traballar".

Tras cualificar de "dogmático" o goberno local da Coruña, defendeu que a cidade "necesita un bo proxecto", cuestionando a actuación da Marea Atlántica. "Temos un proxecto cargado de propostas", afirmou tamén contrapondo a súa proposta á "parálise" na que, segundo dixo, vive a cidade desde hai dous anos.

LOGRAR MÁIS ALCALDÍAS

Antes, o presidente provincial do PP coruñés, Diego Calvo, insistiu en que o obxectivo, tras este congreso, é recuperar "algo que nunca debemos perder", en alusión ao goberno local da Coruña e ampliando este obxectivo a outros municipios da provincia.

"Que a cidade deixe de estar en mans de persoas que non saben xestionar nada", recalcou en liña co discurso da nova presidenta local do PP coruñés, Beatriz Mato, á que felicitou pola súa elección.

A esta, instouna a "contaxiar" ao seu equipo, a todos os afiliados e simpatizantes do PP e aos coruñeses a súa "forza" para acabar coa "parálise" da cidade herculina.