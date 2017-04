A muller desaparecida en Ourense foi vista por última vez na estación de bus en estado de alleamento

Efectivos de Protección Civil, da Garda Civil e da Policía de Montaña colaboran na procura da ourensá Belén R.E. (57 anos), desaparecida do seu domicilio desde o pasado 7 de abril e que, segundo fontes da investigación, foi vista por última vez por un grupo de mozos na estación de autobuses en estado de alleamento.

A procura comezou contorna a esa zona próxima ao río Miño porque desde a Policía Nacional non se descarta ningunha hipótese: que se haxa ido de forma voluntaria, que sufrise un accidente ou que fose vítima dunha agresión.

As persoas da contorna de Belén R.E. confirmaron á investigación que a muller mantiña vínculos con grupos que aseguraban predicir o fin do mundo, aínda que non eran de carácter destrutivo.

En caso de non obter resultados durante o fin de semana o luns está prevista a posta en marcha dun dispositivo de procura metódica por parte de todas as forzas de seguridade.

DESAPARICIÓN

Belén R.E. desapareceu do seu domicilio o sete de abril, despois de haber ido a comer coa súa nai no domicilio desta en cálea Cardeal Quiroga, no centro da cidade.

Desde entón a muller non pasou polo seu negocio de turismo rural nin mantivo contacto con ningún coñecido. O seu irmán presentou este mércores denuncia no Cuartel da Policía Nacional.