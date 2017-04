Tres equipos galegos, a polo ascenso

Galicia contará con ata tres opcións de ascenso á ACB, con tres equipos xa clasificados para os play-offs a falla dunha xornada na LEB Ouro. Alí estarán Cafés Candelas Breogán, que tras vencer 82-93 ao Barça B, rematará terceiro ou cuarto na Liga; Leyma Coruña, que tras perder 86-68 co Gipuzkoa, aspira aínda á sexta praza; e o COB, que malia a súa derrota (78-66) en Lleida, mantivo o basquet-average cos ilerdenses e confirmou a súa presenza nas eliminatorias polo ascenso por terceiro ano consecutivo.



Con Gipuzkoa xa ascendido á ACB, os equipos clasificados para os play-offs 2016-2017 son: Oviedo Baloncesto (segundo por ser campión da Copa Princesa), CB Breogán, Burgos, Quesos Cerrato Palencia, Melilla, Leyma Coruña, Ourense Provincia Termal e Palma. Os emparellamentos decidiranse na última xornada, o vindeiro venres ás 21.00 en horario unificado. COB e Breogán enfrontaranse nun novo derbi no Paco Paz e Básquet Coruña recibirá a Melilla en Riazor na loita pola sexta praza. Hai múltiples combinacións, e Breogán podería enfrontarse a Leyma ou COB na primeira eliminatoria. Pola súa banda, Marín Peixe Galego, que sumou a oitava vitoria ante TAU Castelló (86-93), despedirase da LEB Ouro ante Gipuzkoa, de novo equipo ACB.



Barcelona B 82 – Cafés Candelas Breogán 93: o filial blaugrana púxose 82-84 a minuto e medio do final, pero un espectacular Lobito Fernández decidiu o partido con tres triplas en apenas un minuto. Ao final, 82-93 e 23ª vitoria dos lucenses. Comezou o Breo perdendo no primeiro cuarto (27-23), e chegou a estar oito abaixo no segundo acto (34-26), pero reaccionou antes do descanso con dúas triplas de Iván Cruz e un parcial de 2-10. No tempo de lecer, 41-44. O terceiro asalto quedou en táboas (21-21) e chegouse aos últimos dez minutos con 62-65 e todo por decidir. Os de Natxo Lezcano abriron un pequeno oco (72-78), pero os de Alfred Julbe apertaron de novo o marcador (82-84). Sentenciou o choque Lobito Fernández, que acabou con 21 puntos e 5/6 en triplas. Pero o mellor no Breogán, que non puido contar con Michael Fakuade, foi de novo o center Matt Stainbrook, con 17 puntos, 8 rebotes e 4 asistencias.



Força Lleida 78 – Ourense Provincia Termal 66: levaba o COB o partido controlado, con 44-47 ao final do terceiro acto, pero de xeito incomprensíbel foise do encontro e encaixou un parcial de 21-2 nos primeiros sete minutos do último cuarto. Un 65-49 poñía en perigo a participación no play-off, xa que o COB tiña que perder por menos de 16 (na ida, 76-60) para manter o básquet-average co Lleida e non depender do derbi co Breo. Fran Guerra, recuperado para a causa tralo enfrontamento con Gonzalo García, rachou a mala xeira con dous tiros libres, e Diego Kapelan deulle vida ao COB con 9 puntos, dúas triplas e 3/4 tiros libres. Mitrovic anotou outros dous e Ourense respirou co 78-66 final. Fran Guerra foi o mellor con 11 puntos e 11 rebotes.

O COB celebra unha vitoria esta campaña no Paco Paz. | Fonte: @COBSAD

Gipuzkoa 86 – Leyma Coruña 68: non tivo o día o equipo de Tito Díaz en Gipuzkoa, sobre todo os xogadores exteriores, e caeu ante un acertado Gipuzkoa, que co triunfo se proclamou campión da LEB Ouro. Os coruñeses, sen Justin Johnson, acabaron cun pésimo 7/24 en triplas, por 12/34 dos locais. Filip Djuran, que a última xornada anotara 8 triplas, acabou con 0 puntos e 0/5 dende 6,75. Aínda así, o Leyma, que foi sempre a remolque no marcador, aguantou no partido ata o terceiro cuarto (63-53). No arrinque do último acto, un parcial de 10-2 acabou coa resistencia dos coruñeses, que chegaron a perder de 25. Ao final, 86-68. Tautvydas Sabonis foi o mellor no Leyma, con 8 puntos, 5 rebotes e 4 asistencias. Leyma deberá gañar a Melilla na última xornada para ser sextos e evitar o Breogán na primeira eliminatoria.



TAU Castelló 86 – Marín Peixe Galego 93: malia a estar descendido, o Peixe Galego deuse a satisfacción de vencer en Castelló e sumar a oitava vitoria na Liga tras un último cuarto espectacular, no que anotou 37 puntos. Marín tivo na súa última viaxe o acerto que lle faltou en boa parte da campaña, con 9/17 (53%) dende 6,75. Perdían os de Javi Llorente 69-60 a falla de oito minutos, pero reaccionaron cun parcial de 2-12 para poñerse 71-72. A falla de minuto e medio, 82-81, e Jorge Romero anotou unha tripla (82-84). TAU Castelló púxose 86-88, pero Marín anotou 5/6 tiros libres nos últimos segundos. Para pechar unha histórica primeira campaña na LEB Ouro, Gipuzkoa visitará a Raña.