A compañía Lucecús presenta a súa montaxe fundacional este sábado en Pontevedra

A compañía lucense Lucecús presentará este sábado o seu espectáculo fundacional, 'A órbita do lucecú', no programa 'Noites Abertas' do Concello de Pontevedra.

A compañía, de recente creación, representará no Teatro de Pontevedra unha montaxe dirixida polos premiados Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, de Ibuprofeno Teatro.

"O espectáculo explora as relacións humanas, a soidade, a falta de comunicación en plena efervescencia tecnolóxica, ao redor de tres compañeiros de piso que ao mesmo tempo orbitan sobre Marte, os lucecús e o inventor serbio Nikola Tesla", apunta a organización, nunha "atmosfera cómica" e cunha proposta artística diferente onde o elenco leva a iluminación e o son desde o propio escenario.

A función terá lugar ás 21,30 horas e a entrada é gratuíta, con invitación que se retira no despacho de billetes antes da función. Ademais, ás 20,00 horas terá lugar a actividade 'Descobre o teatro por dentro', no que os propios Santiago Cortegoso e Marián Bañobre presentarán o proceso de creación deste espectáculo.