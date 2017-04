Activo un novo incendio en Cervantes con catro focos simultáneos

Un novo incendio permanece activo no municipio lucense de Cervantes, mentres que os declarados nos últimos días nos concellos coruñeses de Oza-Cesuras e Abegondo foron extinguidos. O de Narón continúa controlado.

Incendio con catro focos en Cervantes | Fonte: Protección Civil.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural nun comunicado, ás 2,01 horas da madrugada deste sábado rexistrábase un lume con catro focos simultáneos en Cervantes, parroquia de Vilarello. Tres do catro focos xa estaban controlados esta mañá.

As primeiras estimacións provisionais cifran a superficie afecta nunhas 20 hectáreas. Nas tarefas de control traballaban cinco axentes, nove brigadas, seis motobombas e unha pa.

Pola súa banda, permanece controlado desde as 19,28 horas do venres o incendio rexistrado ás 9,49 horas no concello de Narón (A Coruña), parroquia de Val.

Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 444 hectáreas, das cales 325 son de monte raso e os 119 restantes de arboledo. Na súa extinción traballaban 14 axentes, 21 brigadas, 21 motobombas, tres pas e seis helicópteros. Tamén participaban efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME).

EXTINGUIDOS

Ademais, a Xunta informou de que ás 23,00 horas do venres quedou extinguido o incendio rexistrado ese mesmo día ás 2,09 horas na parroquia de Cis de Oza-Cesuras. Segundo as últimas estimacións, afectou a 30 hectáreas de monte raso. Na súa extinción participaron catro axentes, 13 brigadas, nove motobombas, dúas pas e dous helicópteros.

Por último, o incendio declarado o xoves ás 17,49 horas en Abegondo, parroquia de Vizoño, quedou extinguido ás 20,10 horas. As últimas estimacións cifran a superficie afectada en 39 hectáreas, das 31 son de monte arboledo e oito de raso. Nos labores de extinción participaron 10 axentes, nove brigadas, cinco motobombas, tres pas e un helicóptero.