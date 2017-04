O día que os eucaliptos invadiron a Praza do Obradoiro

A Praza do Obradoiro amenceu hoxe chea de eucaliptos. Ecoloxistas de todo o país concentráronse con motivo do Día da Terra para denunciar a eucaliptización de Galicia. Nun acto organizado por todos os colectivos e persoas que conforman o movemento Cousa de Raíces, xunto coa Asemblea contra a eucaliptización de Compostela, os participantes encheron a praza cunha plantación simulada de eucaliptos, distribuíndo pólas desta árbore por todo o espazo empedrado.

Os ecoloxistas enchen de eucaliptos a Praza do Obradoiro para protestar contra a plantación masiva desta especie en Galicia | Fonte: Galicia Confidencial.

Esta plantación simbólica da Praza do Obradoiro busca "promover a reflexión sobre o desleixo que os nosos montes e agras están a sufrir fronte as plantacións masivas de eucaliptos, moitas delas ilegais, sen que a Administración faga nada por frealas", denuncian os convocantes, que reúnen a máis de 30 colectivos diferentes.

No acto tamén se denunciou "a destrución do patrimonio natural e cultural que está a provocar o monocultivo forestal desta especie invasora no noso territorio".

A acción deste sábado forma parte do programa de actividades e acción que vai levar a cabo a nova plataforma galega contra a eucaliptización de Galicia. Os distintos colectivos asociados nesta gran plataforma acordaron avanzar na concreción dun marco normativo “que dea cobertura ás alternativas existentes ao desenvolvementos do monte imperante” e reclamar “cambios oportunos”, tanto á Administración autonómica como ás locais.

Ademais, acordouse crear un grupo de traballo para a coordinación e impulso dunha axenda de actividades.

Varias organizacións ecoloxistas e concelleiros de Compostela participaron na protesta no Obradoiro contra a eucaliptización de Galicia | Fonte: Galicia Confidencial.