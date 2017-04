O novo centro do 112 da Estrada atendeu máis de 6.300 chamadas no seu primeiros tres días, segundo a Xunta

O novo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE-112), situado na Estrada (Pontevedra), recibiu 6.322 chamadas no seu primeiros tres días de funcionamento. Desde que se atendeu ao primeiro usuario, ás 00.51 horas do mércores, prestouse servizo a 1.357 incidencias.

Diso informou a Xunta nun comunicado, no que asegurou que o primeiros tres días tras o traslado certificaron "o bo funcionamento" da nova plataforma informática, xa que desde esa madrugada do mércores, "todas as chamadas atendéronse a través deste sistema". Así, sinalou que "non foi necesario botar man dos dous plans alternativos que había previstos no caso de que xurdise algún de contratempo".

Por tipoloxías, o Executivo autonómico precisou que desde as 00,51 horas do mércores ata as 18,00 horas do venres, as chamadas de tipo sanitario foron as máis repetidas (292 chamadas), seguidas polos incidentes de circulación (223), as relacionadas con animais (163), os incendios (151), solicitude de forzas e corpos de seguridade (122), accidentes (118) e operativos de bombeiros e Protección Civil (115).

O novo Centro Integral de Atención ás Emerxencias (CIAE-112), situado na Estrada, conta cunha superficie de máis de 4.600 metros cadrados -10 veces superior á dimensión anterior- o que lle permite acoller 77 postos iniciais de atención directa e supón incrementar nun 125% a atención de resposta ao cidadán.

Ademais, as instalacións dispoñen dos recursos materiais e técnicos necesarios para prestar unha resposta integral ás emerxencias, grazas á integración doutros operadores.

O novo centro, no que se investiron algo máis de 12 millóns de euros, aproveita as sinerxías coa Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), o que permite unificar nun mesmo espazo a atención, a xestión e formación das emerxencias, un aspecto pioneiro a nivel estatal.