Santiago acolle este sábado unhas xornadas sobre farmacia comunitaria organizadas pola Sefac

O Hotel Monumento de San Francisco de Santiago de Compostela acolle este sábado unhas xornadas sobre farmacia comunitaria organizadas pola Sociedade Española de Farmacia Familiar e Comunitaria (Sefac).

Xornadas Da Sefac En Santiago | Fonte: Europa Press

Á primeira hora deste sábado o presidente da Sefac, Jesús C. Gómez, abriu as xornadas nun acto no que estivo acompañado polo responsable do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández Campa, e a presidenta de Sefac Galicia, Ana Rodríguez, quen abandona o seu cargo para formar parte da executiva da sociedade a nivel estatal.

Na apertura, Gómez celebrou a participación "masiva" nas xornadas, á vez que destacou que a sanidade española é a "envexa" doutros países. "O problema dos españois é que criticamos o noso. Se fósemos franceses estariamos a facer chovinismo diso", apostilou.

No entanto, criticou que se poñan límites á atención farmacéutica comunitaria, o que "está a esnaquizar" o sistema sanitario español e supón unha "estafa" ao paciente, xa que deixa "á marxe da innovación a toda a atención primaria".

Así, apostou por mellorar a coordinación entre médicos e "os 45.000 profesionais das 22.000 farmacias" existentes en España a través da "formación" e o "consenso" entre os diferentes grupos que forman o ámbito da saúde.

CIENCIA "SEN BARREIRAS"

Así mesmo, o presidente da Sefac remarcou que "a ciencia non se divide por criterios xeográficos porque non ten barreiras" polo que "dá igual" o lugar onde se apliquen uns "protocolos" que deben ser "pactados" en base ao "rigor científico".

Deste xeito, tras alertar da "secuela" que supón que en España "uno de cada dous pacientes non hagann boa toma da medicación", apostou por reforzar a "adherencia terapéutica" para que un farmacéutico non teña que "desprazarse nin un quilómetro" para dispensar medicamentos.

Pola súa banda, o xerente do Sergas celebrou a "presenza masiva" nunhas xornadas que mostran "o compromiso cos pacientes" do sector da farmacia.