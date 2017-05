Médicos galegos piden menos agresividade terapéutica cos enfermos terminais de cancro

"A agresividade terapéutica ao final da vida no noso medio hospitalario está presente con máis frecuencia do recomendado". Esta é a principal conclusión dun estudo feito por médicos do Servizo de Oncoloxía Médica do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), da área de Medicina Legal e Forense da Universidade de Santiago de Compostela e da Comisión de Ética e Deontoloxía do Colexio de Médicos da Coruña. O estudo, titulado 'La agresividad terapéutica y la oncología líquida', vén de publicarse no número XXVIII da revista Cuadernos de Bioética, da Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI).

Tratamento de cancro mediante hipertermia | Fonte: Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH

Os médicos presentan os resultados dunha análise do oncólogo do CHUS Francisco Barón Duarte sobre a agresividade terapéutica, segundo os criterios estándar, tras estudar 1.001 casos de pacientes con cancro avanzado falecidos no CHUS, entre os anos 2010 e 2013. "Os resultados parecen demostrar que a agresividade terapéutica ao final da vida no noso medio hospitalario está presente con máis frecuencia do recomendado, xa que o 25% dos pacientes cumpre polo menos un criterio de agresividade", conclúen os médicos que asinan o artigo científico.

Moitos pacientes en fases avanzadas da enfermidade "morren mal" nas instalacións hospitalarias; morren "con pouca dignidade", recibindo tratamentos "agresivos", "sen ou con pouca información e sen ou con pouca participación no plan de tratamento e, nalgúns casos, morren sós", alertan os autores do estudo.

Esta situación podería explicarse polo que os responsables da investigación chaman unha "oncoloxía líquida", a cal "non prioriza ao paciente como suxeito moral do encontro clínico". Contra esa "agresividade terapeútica" practicada, o que propoñen é un maior trato humano cos pacientes que encaran o final das súas vidas.

A oncoloxía líquida, explican estes médicos, vén do concepto de "biopsia líquida" ou caracterización molecular das células circulantes do tumor que pode xerar información representativa das metástases da neoplasia primaria, permitindo seleccionar terapias distintas para os pacientes. Pero os asinantes do estudo son moi críticos co xeito no que se están aplicando a biopsia líquida e estas "terapias dirixidas", pois entenen que se están a expoñer cunha "visón mecanicista, sen a modulación do modelo biopsicosocial", de xeito que son "exemplos dunha Medicina e unha Oncoloxía que nós cualificamos como 'líquidas', parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, onde os intereses predominantes cambian desde a dignidade e valores da persoa á utilidade da molécula, é dicir, da biografía á bioloxía cando biografía e bioloxía son sinérxicas e complementarias, ambas constituíntes da persoa", defenden os tres doutores que asinan o estudo.

Por isto, consideran que o colectivo médico necesita "expor actitudes sinérxicas e proactivas, sumando o mellor da investigación oncolóxica co mellor coidado e atención clínica en beneficio do ser humano, suxeito moral e finalidade última da Medicina".

Nese senso, advirten, "a rica e complexa individualidade do ser humano enfermo, axente moral e suxeito, non pode ser abordada desde unha perspectiva dicotómica: curar ou coidar, incluible en ensaio clínico ou non incluible".

Os tres médicos aconsellan recorrer a modelos "centrados na comunicación" co paciente e na "dignidade" deste, mediante a aplicación da "Planificación Anticipada dos Coidados, a consideración dos valores e preferencias do paciente e a Limitación do Esforzo terapéutico consensuado cos pacientes" como "formas de diminuír esta agresividade e xerar boa práctica clínica ao final da vida".

O artigo é asinado polos doutores Francisco Barón Duarte, Maria Sol Rodríguez Calvo e José Ramón Amor Pan.