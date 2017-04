A Policía Nacional detén na Coruña por terceira vez a un home acusado de numerosos roubos en establecementos

A Policía Nacional detivo na Coruña tres veces ao mesmo home acusado de cometer varios roubos en establecementos comerciais. O último arresto tivo lugar o pasado xoves cando foi sorprendido mentres fracturaba o cristal dun bar para acceder ao seu interior.

Segundo informou a Policía Nacional, o pasado día 20, sobre as 2,00 horas da madrugada, axentes que traballaban de paisano e en vehículo camuflado, observaron ao home nas proximidades da Avenida de Finisterre, que era coñecido por ser detido recentemente.

Os axentes viron como o mozo "collía un anaco de baldosa da beirarrúa e fracturaba o cristal dun bar para acceder ao interior". Ante iso, os policías dirixíronse ao lugar e interceptaron ao home cando trataba de saír do local portando a caixa rexistradora nas súas mans. Por iso, procedeuse á súa detención e foi trasladado a dependencias policiais.

O detido fora identificado como presunto autor de varios delitos contra o patrimonio. Así, a Policía Nacional explicou que se lle atribúen tamén dous delitos de furto de carteira e de bolso cometidos os días 13 e 14 de abril na Rolda de Nelle.

En ambos os casos, cando as vítimas estaban paradas cos seus vehículos e tiñan as súas pertenzas apoiadas no asento do copiloto, o asaltante, supostamente, aproveitaba para abrir a porta, subtraer os obxectos e fuxir á carreira.

Ademais, tamén se lle imputa un delito de roubo con forza cometido a madrugada do día 14 nunha pizzaría do centro da cidade.

Finalizadas as dilixencias por todos estes delitos penais, o arrestado, de 37 anos de idade, foi posto a disposición da autoridade xudicial, que decretou o seu ingreso en prisión.

OUTRAS DETENCIÓNS

Segundo lembrou a Policía Nacional, o asaltante xa fora detido a madrugada do día 8, sobre as 2,00 horas, ao ser identificado as inmediacións dun local da Rolda de Outeiro que acaban de roubar. Ademais, ao decatarse da presenza policial, tentou esquivar aos axentes.

A noite anterior, o día 7, foi identificado e detido por outro roubo con forza en establecemento. Nesa ocasión, habíanselle interceptado máis de 200 euros en moedas, unhas luvas e un gorro cando tras, supostamente, roubar nun bar. Ao seu lado, escondido nunhas matogueiras, estaba o cajetín dunha máquina comecartos do local.

Ademais, a madrugada do día 17 tamén foi arrestado por Policía Local. Naquela ocasión, o roubo foi nun quiosco da zona centro da cidade.