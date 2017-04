O BNG dáse como prazo máximo un ano para elixir os seus candidatos ás municipais de 2019

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou este sábado no Consello Nacional que o seu partido se dá como "prazo máximo" un ano para "ter listos" os seus candidatos para as eleccións municipais de 2019. En concreto, o Bloque proponse tres obxectivos: "aglutinar a maioría social", "devolver á política o seu verdadeiro significado" e desenvolver "ideas e propostas moi claras" para dirixirse á sociedade, para o que é necesario, argumentou Pontón, "saír á rúa".

Consello Nacional do BNG | Fonte: Europa Press

"Estamos en disposición de afrontalos", subliñou a portavoz nacional do BNG, xusto antes de facer fincapé na necesidade de que exista "un nacionalismo forte capaz de abrir un tempo novo" en Galicia.

Para iso, avisou Pontón aos seus compañeiros de filas, é preciso "acertar" nas decisións que tomen, así como "dar o mellor" deles mesmos.

Así mesmo, explicou que o seu partido aprobou as liñas de traballo para os próximos dous meses. En primeiro lugar, unha "ampla" campaña que culminará o próximo 25 de xullo, Día da Patria, e que consiste en defender a Galicia ante "calquera agravio".

FEIJÓO, "MARIONETA DE RAJOY"

Pontón denunciou a "recentralización brutal" e asegurou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, é "unha marioneta en mans de Rajoy".

En segundo lugar, a portavoz nacional do BNG indicou que o seu partido acaba de pór en marcha a estratexia 'Avanza Galiza' co obxectivo de "reforzar" a presenza do BNG en todos os ámbitos, así como a rede de concellos nacionalistas.

En referencia aos comicios municipais do próximo 2019, asegurou que o seu partido está "en forma" para afrontar a cita coas urnas.

O PP, UNHA "ÁRBORE PODRECIDA"

Ana Pontón tamén se pronunciou sobre as declaracións realizadas este venres polo presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quen dixo que non existe unha "vacina" que sexa "infalible" contra a corrupción e preveu contra os "inimigos" da democracia que se "aproveitan" de que haxa "algúns corruptos" para "cuestionala.

"Creo que Núñez Feijóo non é que non coñeza a vacina contra a corrupción, é que non a quere aplicar", subliñou a portavoz nacional, provocando os aplausos dos seus compañeiros de filas.

"O que está a pasar no PP non é que teñan unha mazá podrecida, é que a árbore está podrecida", resolveu.