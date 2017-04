A secretaria xeral de Podemos Galicia e deputada de En Marea, Carmen Santos, pediu á Presidencia do Parlamento galego que garanta os dereitos de "todos os deputados" e non só dos do Partido Popular.

Carmen Santos | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este sábado en Santiago, respondeu ás afirmacións realizadas o venres polo secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, quen tachou de "ridícula" a petición de amparo de Santos ante a Cámara polo trato recibido por parte dos populares, á vez que lamentou a súa "mandíbula de cristal" para encaixar "simples críticas".

Respecto diso, Carmen Santos insistiu en que tanto Tellado como outros membros do PP na Cámara "traspasaron xa varias liñas vermellas" co seu "ataque zafio" cara á súa persoa polo que xustificou a súa petición de amparo e confiou en que o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, a teña en conta.

"Confío no talante conciliador de Santalices, un talante ben distinto ao doutros compañeiros da ala máis radical e máis dura do Partido Popular. Confío en que vai estar á altura e confío nos mecanismos que hai na Cámara para evitar este tipo de cuestións", sinalou.

E é que, segundo indicou, "os organismos competentes están obrigados a que todos os deputados poidan exercer con normalidade a súa función". Teñen a obrigación de garantir un Parlamento de calidade democrática", apuntou para censurar que o PP a utilice como un "un instrumento para invisibilizar o traballo" do Grupo Parlamentario de En Marea.

Ademais, avanzou que volverá rexistrar no Lexislativo galego as iniciativas que ela mesma defendeu nos últimos días e ante as que o PP asegurou que ela "non era unha interlocutora válida". Así, volverá levar á Cámara a creación dunha Fiscalía Anticorrupción en Galicia ou a súa iniciativa sobre discapacidade.

"CORRUPCIÓN NO PP"

Na súa intervención, a líder da formación morada en Galicia tamén criticou que o PPdeG asegure que ela non é unha "interlocutora válida" cando, segundo indicou, ampárana "os votos de miles de persoas". "Se imos empezar a cuestionar interlocucións, a ver se nós temos que empezar a cuestionar ao PP", indicou.

"É intolerable a actitude do PP, sobre todo tendo en conta a situación na que se atopa o seu partido despois da súa semana negra", sinalou para cualificar de "insulto á cidadanía" que "mentres que se destapa a trama de corrupción que lle permitiu permanecer tanto tempo no poder, tente derivar o foco informativo cara a unha suposta ofensa que nunca existiu".

Así, en referencia a súa tuit ante o que o PP a acusa de vincular aos populares co asasinato de mulleres por violencia de xénero, Santos retou á formación conservadora a levala aos tribunais. "Se tan convencidos están de que eu lles fixen esa ofensa, que o leven aos tribunais", manifestou para asegurar que ela só "citou os recortes en orzamentos en prevención de casos de violencia machista".

'TRAMABÚS'

Na súa comparecencia ante os medios e preguntada respecto diso, Carmen Santos asegurou que "é moi probable" que o 'Tramabús' posto en marcha pola dirección estatal de Podemos para denunciar a corrupción visite Galicia dado que, na súa opinión, a Comunidade galega é "un dos epicentros" desta práctica, con Rajoy como unha dos seus "partes visibles".