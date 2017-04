Activos dous incendios en Quiroga e Ferrol, que afectan a 20 e 3 hectáreas, respectivamente

Dous incendios forestais declarados este sábado permanecen activos en Quiroga (Lugo) e Ferrol (A Coruña) e afectan a 20 e a 3 hectáreas de superficie, respectivamente. Ademais, o lume rexistrado no municipio lucense de Cervantes, ascende xa a 37 hectáreas.

Segundo informaron fontes da Consellería do Medio Rural a Europa Press, o incendio rexistrado en Quiroga comezou ás 13,33 horas na parroquia de Outeiro. As primeiras estimacións provisionais cifran a superficie afectada nunhas 20 hectáreas. Nos labores de extinción participan sete brigadas, unha motobomba, unha pa, seis helicópteros e dous avións.

Pola súa banda, ás 14,33 horas deste sábado iniciouse outro lume na parroquia de ferrolá de Marmacón que afecta a unhas 3 hectáreas de monte arboledo. Os primeiros indicios apuntan a que este incendio puido ser intencionado. No seu control traballan seis axentes, 11 brigadas, cinco motobombas e un helicóptero.

Ademais, permanece activo o incendio declarado ás 2,01 horas desta madrugada con catro focos simultáneos en Cervantes (Lugo), parroquia de Vilarello.

As últimas estimacións elevan a superficie afecta ás 37 hectáreas. Nas tarefas de control traballan cinco axentes, nove brigadas, seis motobombas e unha pa.

CONTROLADO

Pola súa banda, permanece controlado desde as 19,28 horas do venres o incendio rexistrado ás 9,49 horas no concello de Narón (A Coruña), parroquia de Val.

Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 444 hectáreas, das cales 325 son de monte raso e os 119 restantes de arboledo. Na súa extinción traballan 14 axentes, 21 brigadas, 21 motobombas, tres pas e seis helicópteros. Tamén participan efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME).