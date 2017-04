O centro de investigación forestal de Lourizán homenaxea ao botánico Padre Merino no centenario da súa morte

A Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra acollerá o vindeiro martes, día 25 de abril, o seminario 'O padre Merino e a flora de Galicia', organizado polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán. O relator ser o xefe do departamento de Ecosistemas Forestais deste centro dependente da Consellería do Medio Rural, Francisco Silva Pando.

Esta xornada celébrase con motivo do 100 aniversario do falecemento do padre xesuíta Baltasar Merino, brillante botánico burgalés afincado en Galicia, que faleceu en 1917. Súa é unha das maiores compilacións de plantas realizada nunca en Galicia, o chamado herbario Merino, que reúne miles de variedades, cuns 12.000 pregos en total.

En 1945 o herbario Merino foi cedido ao Centro de Investigación de Lourizán, aínda que unha parte trasládase á Facultade de Bioloxía de Santiago. O labor do Pai Merino foi de gran importancia para o coñecemento da flora galega. A súa achega contribúe a fornecer o herbario de Lourizán, que inclúe en total uns 80.000 pregos de plantas, outros 15.000 de fungos e 5.000 de insectos.