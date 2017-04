A Garda Civil detén a un veciño de Caldas de Reis (Pontevedra) por roubar ferramentas e maquinaria nunha vivenda

A Garda Civil detivo esta semana a un veciño de Caldas de Reis (Pontevedra), de 51 anos, como suposto autor do roubo de ferramentas e maquinaria de xardinaría que, supostamente, subtraera no interior dunha vivenda.

Maquinaria e ferramentas sustraídas | Fonte: Europa Press

Segundo a denuncia presentada no Posto da Garda Civil de Caldas de Reis, o roubo produciuse o pasado día 6 deste mes, por unha persoa que "aparentemente coñecía perfectamente a distribución da vivenda", situada nunha céntrica rúa da localidade. O autor accedeu ao seu interior aproveitando a ausencia dos seus moradores e subtraeu diversas ferramentas e maquinaria de xardinaría valorada en algo máis de 1.700 euros.

Segundo indicou a Garda Civil nun comunicado, por mor das pescudas realizadas polo Equipo de Investigación da Garda Civil de Vilagarcía e efectivos do Posto de Caldas de Reis, puidéronse recuperar parte das ferramentas nun establecemento de compra venda de obxectos de segunda man en Vilagarcía de Arousa.

Esta circunstancia levou á identificación e detención de JM.C.C., de 51 anos, veciño de Caldas de Reis como suposto autor do roubo. O resto do material subtraído, que aínda non fora vendido, recuperouse no interior do domicilio do detido.

Ao detido acúsaselle ademais dunha tentativa de roubo, tamén noutro domicilio da mesma zona, ao ser sorprendido por efectivos da Policía Local.

O arrestado quedou en liberdade unha vez prestou declaración en dependencias da Garda Civil, coa obrigación de comparecer ante a autoridade xudicial cando sexa requirido.