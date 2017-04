TURISMO.- O lendario baloncestista Nikos Galis, protagonista da terceira edición de 'O Camiño acaba en Obradoiro'

O lendario xogador de baloncesto Nikos Galis será o protagonista da edición de 'O Camiño acaba en Obradoiro'. Tras o exjugador da NBA Terry Porter e o medallista olímpico coa selección española Juan Antonio Corbalán; Galis será o encargado de realizar varias etapas do Camiño Inglés que serán plasmadas nun documental.

Así o anunciou este sábado o Obradoiro CAB durante a presentación do proxecto na xornada "Primavera no Camiño Inglés", que tivo lugar en Betanzos, onde están presentes os 18 concellos polos que pasa o Camiño Inglés.

A pesar de nacer e formarse en Estados Unidos, Galis desenvolveu toda a súa carreira en Grecia, onde xogou trece tempadas no Aris de Salónica, tres no Panathinaikos e os veráns coa selección, coa que logrou formar unha das xeracións máis gloriosas do baloncesto heleno.

Xunto ao resto de membros da expedición, Galis realizará o últimas cinco etapas do Camiño Inglés: Ferrol-Pontedeume, Pontedeume-Betanzos, Betanzos - Hospital de Brétema (Mesía), Hospital de Brétema - Sigüeiro (Oroso), Sigüeiro - Santiago de Compostela.