Un Lugo estéril en Vallecas

Ficha técnica

Rayo Vallecano 2: Gazzaniga; Galán, Amaya, Iñiguez, Alex Moreno; Roberto Trashorras; Embarba, Comesaña, Fran Beltrán (Jordi Gómez, 88’), Ebert (Lass, 59’) e Javi Guerra (Manucho, 74’).

CD Lugo 0: Roberto; Jordi Calavera, Carlos Hernández, Marcelo Djaló, Kravets; Seoane, Carlos Pita (Pablo Caballero, 68’); Damià Sabater (Fede Vico, 46’), Campillo, Iriome (Yelko Pino, 73’) e Joselu.

Goles: 1-0: Javi Guerra, de penalti (minuto 66). 2-0: Manucho (78’).

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz). Amarelas a Roberto Trashorras (60’), Embarba (79’) e Lass (87’) nos locais e a Jordi Calavera (41’) e Djaló (55’) nos lucenses.

Incidencias: partido da 35ª xornada de Segunda División disputado no estadio de Vallecas (Madrid) ante preto de 9.000 espectadores.

Manucho celebra o 2-0 ante a desilusión de Djaló. | Fonte: lfp.es

“O resultado é acorde cos méritos realizados polos dous equipos”. Luis César contou ao final do partido que, dende o primeiro minuto, tivo claro que o Lugo non ía puntuar en Vallecas. Mal día dos lucenses, sen fluidez, con moitas perdas de balón, sempre incómodos sobre o céspede, superados polo Rayo Vallecano, que abriu o marcador cun penalti máis que rigoroso executado por Javi Guerra e sentenciou co 2-0 de Manucho. Roberto foi o mellor dos lucenses e evitou a goleada. O Lugo queda con 48 puntos, a cinco do sexto, o Oviedo.

O Lugo saltou a Vallecas con Kravets, Carlos Pita e Iriome no once. Non rematou entre os tres paus o Lugo en todo o primeiro tempo. A agresividade na presión dos madrileños impediu o xogo habitual dos lucenses, e só a actuación do meta Roberto evitou chegar ao descanso xá en desvantaxe. Patrick Ebert, coa testa, avisou xa no arrinque do partido, e Embarba e Javi Guerra probaron por baixo a Roberto. A única dos lucenses chegou no minuto 26 cun lanzamento lonxano de Campillo que saiu desviado. Na xogada seguinte, Roberto despexou cos puños un tiro dende o punto de penalti de Embarba.



No descanso, Luis César deu entrada a Fede Vico por Damià, e mudou a Iriome de banda. Pero o Rayo Vallecano foi aínda máis superior trala reanudación, e avisou axiña con dúas ocasións seguidas e un lanzamento de falta de Ebert. O Lugo respostou cun remate de Joselu que saiu rozando o pau tras centro de Fede Vico. A saída do guineano Lass reactivou o ataque madrileño. Tivo unha clara nada máis saír, e na segunda aparición, provocou un penalti por unha carga na área de Carlos Hernández. Javi Guerra fixo o 1-0 dende os once metros. Entraron Pablo Caballero e Yelko Pino, pero no minuto 78 chegou a sentenza do Rayo. Naceu dos pés de Lass o segundo, tras un centro dende a dereita que rematou Manucho ao fondo da rede. Co 2-0, a mellor ocasión lucense, nun remate de Joselu ao traveseiro.

Despois de tres xornadas sen perder (7 de 9 puntos), un Lugo case irrecoñecíbel quedou sen sumar en Vallecas. A vindeira xornada, recibirá o Girona no Anxo Carro (domingo, 16.00h), na que podería ser a última ocasión dos lucenses para meterse na loita polo play-off de ascenso.