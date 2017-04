Santiago acolle este domingo unha manifestación para pedir o arquivo da causa contra os militantes de Causa Galiza

Unha manifestación percorrerá este domingo as rúas de Santiago de Compostela para reclamar o arquivo da causa penal contra os militantes de Causa Galiza detidos no marco da 'Operación Jaro', desenvolvida en outubro de 2015.

A protesta está convocada por unha plataforma integrada por "70 entidades políticas, sociais e sindicais galegas" e partirá da Alameda de Compostela ás 12 horas do domingo. Os partidos políticos BNG, Anova e Podemos; así como os sindicatos CIG, CUT ou Sindicato Labrego Galego anunciaron que participarán na manifestación.

Segundo informaron os convocantes, a marcha, que prevén "multitudinaria" debido á "cantidade e pluralidade de convocantes", reclamará o arquivo das causas penais abertas contra nove persoas ás que a Audiencia Nacional investiga por supostos delitos de "integración en banda armada" e "enaltecemento do terrorismo".

A manifestación ten lugar "nun momento crítico", xa que este mes de abril cúmprense 18 meses do inicio da investigación, polo que, se non se produce unha nova prórroga, a Audiencia Nacional "dará a coñecer a resolución deste proceso político-xudicial", aseguran os convocantes, que apuntan que a marcha "cumpre todos os preceptos legais esixidos pola lexislación actual" e foi comunicada á Subdelegación do Goberno.

DE SETE A 17 ANOS DE CÁRCERE

O pasado mes de decembro, a Audiencia Nacional deixou sen efecto a "suspensión cautelar de actividade" da organización independentista Causa Galiza. Unha decisión que foi considerada por un dos detidos na 'Operación Jaro', Joam Péres, como "un pau importante" contra o "proceso represivo iniciado en 2015" xa que "deixa sen unha das súas bases fundamentais o sumario e o proceso iniciado coa operación da Garda Civil".

Os procesados --Sabela Igrejas, Joám Fernandes 'Caque', Borxa Mejuto, Antóm Árias, José A. Gonçalvez 'Muros', Óscar Gomes, Henrique Torres, Salva Gomes e Joám Peres-- poderían enfrontarse a penas de entre sete e 17 anos de prisión.

"Existen outros escenarios posibles como o arquivo definitivo da causa penal, que reclamará a manifestación do próximo domingo, ou a celebración dun xuízo político que afectase todas ou parte das persoas procesadas, como os tipos penais actuais ou outros diferentes", apuntan no comunicado.

A organización da protesta confirmou a presenza do deputado do BNG Xosé Luís Rivas 'Mini', a secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos; Cristina Amor (Anova) ou o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, entre outras personalidades do ámbito político e social de Galicia.