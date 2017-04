Fachadas de Compostela en 3D

As novas tecnoloxías de escaneo fotogramétrico na súa aplicación ao levantamento de fachadas en centros históricos está a avanzar a pasos axigantados. En Galicia, investigadores da Universidade de Santiago de Compostela (USC) están traballando neste eido, analizando o potencial desta técnica, nas súas distintas metodoloxías e ferramentas de procesado. Agora, publícase un traballo que toma como mostra o casco histórico da capital galega e, en concreto, as fachadas de catro edificios relixiosos e institucionais en distintos espazos: o Mosteiro de San Martín Pinario, o Hostal dos Reis Católicos, a Rúa da Troia e a Praza da Inmaculada.

Fachadas de Santiago de Compostela en 3D | Fonte: Simón Peña Villasenín.

O traballo, titulado '3-D Modelling of Historic Facades Using SFM Photogrammetry Metric documentation of different building types of a historic centre', vén de ser presentado no International Journal of Architectural Heritage polos seus autores: Simón Peña Villasenín —investigador principal—, Mariluz Gil Docampo e Juan Ortiz Sanz, todos eles do Grupo de Investigación GI 2084 CIGEO, Grupo Integrado de Enxeñaría Civil e Xeomática do Departamento de Enxeñaría AgroforestaL da USC, onde se investigan técnicas de virtualización de obxectos e modelado 3D.

As fachadas elixidas engloban, segundo Peña Villasenín, a distinta tipoloxía resolutiva ante a que nos atoparemos habitualmente no centro histórico de calquera cidade: unha "fachada significativa" como a de San Martín Pinario; unha "fachada nunha rúa estándar" dun casco histórico, con anchos máis curtos cás alturas das fachadas, como é o caso do Hostal dos Reis Católicos pola Rúa de San Francisco; unha "fachada nunha rúa moi estreita", con anchos que limitan a práctica da fotogrametría segundo a metodoloxía estándar, elixíndose a Rúa da Troia, que ten aproximadamente 2-2,5 metros de anchura e onde se tomou unha fachada de 12 metros de altura; e por último, unha "fachada con arcada", que, pola súa morfoloxía, se presenta como un caso extremo para a aplicación de técnicas fotogramétricas, como a elixida nese estudo, na Praza da Inmaculada.

Con estes casos, o obxectivo principal foi atopar unha metodoloxía, tanto no traballo de campo (toma de imaxes, medicións) como no traballo de laboratorio (procesado, tratamento, dixitalización, etc.), que permita mediante técnicas e ferramentas, sexan de uso comercial ou gratuíto, realizar a tarefa cumprindo as condicións de precisión, rapidez, baixo custo e universalidade na técnica; proporcionando resultados susceptibles de utilización no rexistro de elementos de patrimonio arquitectónico, intervencións urbanísticas sobre a edificación que requiran do levantamento previo de fachada, ou directamente como obxecto de explotación turística nas amplas posibilidades que oferta esta industria, explica Villasenín.

MÉTODO DE BAIXO CUSTO

Para resolver satisfactoriamente o traballo de reprodución das fachadas usouse un método fotogramétrico emerxente e de baixo custo para a documentación xeométrica en alta resolución, o Structure from Motion (SFM), que, segundo os autores deste estudo, é ideal para investigacións do patrimonio arquitectónico con orzamentos baixos. Así, desenvolveuse unha metodoloxía que se axuste a distintas particularidades xeométricas e accesible a calquera.

Traballo de experimentación con fotogrametría SFM para obter un modelo 3D dunha fachada de Santiago de Compostela | Fonte: Simón Peña Villasenín.

Observando os resultados obtidos con fotogrametría SFM, os seus autores consideran "resoltos satisfactoriamente os exemplos específicos nos que os procedementos habituais non son aplicables" e afirman que "o modelado tridimensional de fachadas utilizando fotogrametría de preto é unha técnica adaptable, fiable e de alto rendemento, obtendo exactitudes próximas ás obtidas pola mesma técnica en condicións óptimas".

"Nos centros históricos, o uso de dispositivos flexibles, incluídos os teléfonos intelixentes, ofrece vantaxes como a xeorreferenciación automática das imaxes e a posibilidade de obter modelos tridimensionales de case calquera elemento arquitectónico sen planificación previa. É por iso que este dispositivo de imaxe foi utilizado en certos casos, logrando resultados próximos aos obtidos con cámaras SLR. Ademais, o uso deste dispositivo revela que o número de fotografías utilizadas é máis decisivo para a exactitude do modelo que a calidade xeométrica das imaxes. Neste sentido, disparar cun trípode -especialmente en casos excepcionais como nos centros históricos, que requiren un maior número de disparos e onde o espazo de traballo é limitado- vólvese complexo e tedioso, perdendo eficacia porque non mellora moito a calidade do modelo", argúen os investigadores da USC no seu traballo.

Despois de analizar os resultados, aseguran que "a cuestión clave no aumento da calidade do modelo 3D é a superposición, en lugar da calidade e a estabilidade das imaxes", puidendo obter o resultado dunha maneira "máis áxil e sen o uso dun trípode", conseguindo "modelos con igual ou mellor precisión" e "acelerando o proceso", sendo esta a "mellor metodoloxía para resolver as características xeométricas dun centro histórico, onde a disposición espacial estándar dunha sesión fotográfica non é viable".