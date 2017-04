O Dépor, nada en Anoeta

Ficha técnica

Real Sociedade 1: Rulli; Zaldua, Íñigo Martínez, Navas, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Willian José (Juanmi, 64’), Carlos Vela (Canales, 72’) e Oyarzabal (Granero, 89’).

RC Deportivo 0: Poroto Lux; Juanfran, Raúl Albentosa, Sidnei, Luisinho; Álex Bergantiños, Celso Borges; Fayçal Fajr (Bruno Gama, 80’), Emre Çolak (Joselu, 69’), Kakuta (Ola John, 56’) e Florin Andone.

Gol: 1-0: Willian José (minuto 27).

Árbitro: Ocón Arraiz (rioxano). Amarelas a Raúl Navas (45’) na Real e a Raúl Albentosa (44’), Fayçal Fajr (50’) e Álex Bergantiños (70’) no Dépor.

Incidencias: partido da 33ª xornada de Primeira no estadio de Anoeta ante 19.925 espectadores.



Como se non se xogase nada, como se a salvación xa estivese acadada hai tempo. Un Dépor apático, que rematou por primeira vez entre os tres paus no minuto 85, caeu en Anoeta ante a Real Sociedade cun solitario gol de Willian José, pero puido encaixar máis, sobre todo antes do descanso. En 17 partidos a domicilio nesta Liga, só oito puntos: unha vitoria en Xixón, cinco empates e ata 11 derrotas. O mércores (21.30 horas), o líder, o Real Madrid, en Riazor.



Dende o primeiro minuto dominou a Real Sociedade, e o Dépor apenas amosou constantes vitais en Anoeta, sen poder xogar o balón, a expensas do rival. Aos poucos segundos, case marcou Xabi Prieto coa testa a centro de Oyarzabal. O Dépor non apareceu, e as ocasións donostiarras sucedíanse. Ata que no minuto 27, centro de Yuri e remate coa testa de Willian José para o 1-0. A piques estivo o Dépor de encaixar máis, nos disparos lonxanos de Iñigo Martínez, que despexou Lux, e Oyarzabal, desviado por pouco. En ataque, nada destacábel no Dépor. O mellor ao descanso, o resultado.



Mesmo guión trala reanudación. Willian José tivo ata tres oasións para marcar, co Dépor sen reaccionar e sen aparecer pola área de Rulli. Entraron Ola John e Joselu, para xogar con dous dianteiros os de Pepe Mel, pero nada mudou. A Real Sociedade foi baixando o seu ritmo co paso dos minutos, e o Dépor tiña a tiro a posibilidade de acadar un empate sen merecelo. Un remate coa testa de Sidnei foi a primeira ocasión de perigo deportivista xa na recta final do encontro. Entrou Bruno Gama. Un remate coa testa de Celso Borges no 85 foi o primeiro remate entre os tres paus dos coruñeses. Oyarzabal e Sergio Canales, cun disparo ao pau, perdonaron o segundo para a Real, que acadou unha vitoria mínima que puido ser unha goleada.

Poroto Lux, que encaixou un gol en Anoeta, coa pelota. | Fonte: lfp.es