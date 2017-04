Animalistas piden suspender os permisos da Xunta a circos con animais

A Fundación Franz Weber, a través do seu director para o Sur de Europa, Leonardo Anselmi, e a Asociación Animalista Libera reclamaron este domingo a suspensión de calquera permiso que a Xunta de Galicia outorgase nos últimos meses a circos que empregan animais e que, como o que se atopa actualmente nas Rías Baixas, someten aos seres vivos a "condicións degradantes e antinaturais".

Dous elefantes do circo.

A proposta de ambas as organizacións animalistas prodúcese despois de que Anselmi se reuniuse nos últimos días con diferentes membros de gobernos locais e con grupos políticos da Coruña, Pontevedra, Vigo e Lugo, todos eles municipios declarados 'libres de circos con animais' desde 2013.

Os animalistas reclaman a suspensión desta actividade ao entender que, non só "máis de 49.000 firmas avalan o fin desta práctica de crueldade cara aos animais", senón que "son xa 70 as localidades que rexeitan os circos que explotan fauna". "E o propio Goberno galego inclúe no seu Proxecto de Lei de Benestar Animal a prohibición de tenencia e uso de especies silvestres para espectáculos circenses, con sancións de ata 30.000 euros en caso de producirse, xa que terá a consideración de infracción moi grave", relatan os animalistas.

Neste sentido, FFW e Libera constataron un "importante apoio político e cidadán" á campaña que desde hai catro anos lideran para facer dos circos con animais "unha práctica do pasado".

Desta maneira, os defensores dos animais, con Leonardo Anselmi á cabeza, poñen sobre a mesa a necesidade de que "os consistorios poidan seguir o trámite parlamentario do Proxecto de Lei sen a contradición de ter que aceptar certos espectáculos inadecuados mentres todos os grupos políticos do Hórreo avalan o fin dos circos con animais".

A última xira dun circo con animais por Galicia, agora na provincia de Pontevedra, xa se saldou con "varias denuncias", algunhas por "actuación sen a preceptiva licenza municipal" e outras por "insultos e ameazas recibidos por activistas doutras organizacións".