Feijóo apoiará ao sector pesqueiro galego na feira 'Seafood' de Bruxelas, que comeza este martes

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoiará ao sector marítimo pesqueiro galego na feira 'Seafood' de Bruxelas, que se celebrará na capital belga esta semana, desde ao martes 25 ata o xoves 27 de abril.

Feijóo, tal e como indicou a Xunta nun comunicado, viaxará este luns á capital comunitaria, onde permanecerá ata o martes e manterá reunións co comisario de Enerxía e Clima, Miguel Arias Cañete, e co comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, entre outros.

O martes 25 de abril, o responsable do Executivo galego e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, reuniranse pola mañá co director xeral de Asuntos marítimos e pesqueiros da Comisión Europea, Joâo Aguiar Machado. Posteriormente, visitarán a feira 'Seafood' de Bruxelas, onde realizarán un percorrido polos expositores das empresas galegas.

Fai falta destacar que a 'Seadfood' é unha feira anual de referencia a nivel internacional, como demostran os datos da pasada edición, na cal se deron cita máis de 26.000 profesionais do sector, procedentes de máis de 140 países, para promover os seus produtos, equipos de procesamiento e servizos.

Con esta viaxe, o presidente da Xunta dará continuidade ás relacións bilaterais que Galicia vén mantendo cos responsables europeos de asuntos prioritarios para a nosa Comunidade.

Así, Feijóo abordará, entre outros asuntos, o papel estratéxico de Galicia en áreas como a pesca, así como os principais retos de futuro aos que se enfronta o sector como consecuencia do Brexit ou o posicionamento de Galicia sobre o futuro da PAC.

En materia de medioambiente, trasladará a aposta da comunidade polas enerxías renovables e, no campo do emprendimiento incidirá no papel que o I+D+i está a ter como motor de impulso do tecido económico e industrial galego.