O arcebispo de Manila (Filipinas) e presidente de Cáritas Internationalis, Luis Antonio Tagle, subliñou este domingo en Compostela a "necesidade" de "cambiar de mentalidade" para "promover unha economía máis inclusiva".

O arcebispo de Manila | Fonte: Europa Press

"Estou aquí para compartir algunhas ideas sobre a necesidade de cambiar ou transformar mentalidades e actitudes se queremos promover unha economía máis inclusiva e socialmente responsable", explicou aos medios antes de participar en clausúraa das XVII Xornadas de Teoloxía da Caridade, organizadas por Cáritas España na capital galega.

No entanto, fixo fincapé en que, para que cambien as estruturas, deben facelo antes as persoas. "A miña mensaxe non é orixinal", chanceou, xusto antes de engadir que se trata de "o que di a Biblia, a Igrexa e o Vaticano".

Tras un breve encontro cos medios, o cardeal Luís Antonio Tagle, un dos colaboradores máis próximos do Papa Francisco, presentou o último relatorio das XVII Xornadas de Teoloxía da Caridade, organizadas por Cáritas España na capital galega.

350 PARTICIPANTES

O purpurado presentou o último relatorio deste encontro --que reuniu no tres últimos días na capital galega a máis de 350 participantes procedentes de todo o país-- sobre o tema 'O cambio de actitudes que necesitamos para avanzar nunha economía solidaria'.

O cardeal Tagle interpelou á audiencia sobre as súas actitudes ante o drama da pobreza e a desigualdade. "Ver as feridas das persoas pobres obríganos a adoptar unha decisión: ignorareinos ou os acollerei e levareilles unha cura, como fixo o Bo Samaritano", narrou.

A súa invitación foi a de "ir ao encontro dos pobres, da xente que sofre para ser parte da súa historia e permitir que as súas historias sexan parte da nosa".

"FALTA DE CONCIENCIA IMPERANTE"

Neste sentido, referiuse a faltar " de conciencia imperante ante os problemas que afectan aos excluídos, que obedece, en parte, a que moitos creadores de opinión, medios de comunicación e centros de poder globalizados en poucas áreas urbanas están demasiado lonxe dos pobres e teñen pouco contacto cos seus problemas".

"E esta falta de contacto físico pode levar a unha cegueira", asegurou, para logo defender que cando un se acha "xunto aos pobres" non debería "facelo desde unha posición de superioridade ou de forza", senón como "próximos que veñen coa vontade de aprender". "Os pobres son capaces de ensinarnos valores dos que o sistema dominante carece", apostilou.

Así mesmo, o presidente de Cáritas Internationalis referiuse ao "escándalo da desigualdade actual": "Segundo datos de 2016 só oito persoas en todo o mundo eran tan ricas como a metade de toda a poboación do planeta, é dicir, 3.600 millóns de persoas".

"Pero é que o ano anterior ese oito persoas eran 62. Significa que o ano que vén van ser unicamente catro persoas as que acaparen esa riqueza?", preguntouse.

RIQUEZA, "NON DISTRIBUÍDA EQUITATIVAMENTE"

"O que nos perturba é a idea de que toda esa riqueza, producida por tantos traballadores, non sexa distribuída equitativamente. Temos que reflexionar se non estamos a participar desa situación coa nosa indiferenza", aseverou o cardeal.

O crecemento, opinou, "non é un asunto de estatísticas, senón de persoas". "Non é unha cuestión de números porque falamos de persoas, de seres humanos coas súas expectativas, persoas que poderían ser eu mesmo, os meus irmáns ou os meus amigos", subliñou.

O presidente de Cáritas Internationalis concluíu a súa exposición cunha exhortación a "construír unha nova orde económica na relación coas persoas máis desfavorecidas, onde primen os valores, eses valores que os pobres teñen e que gardan como un tesouro".

MISA DO PEREGRINO

O cardeal Tagle estivo acompañado na mesa polo presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, e o director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, José Anuncio Mouriño. Tamén asistiu ao acto o arcebispo de Santiago, Julián Barrio.

Tras a sesión de clausura, todos os participantes dirixíronse desde o Colexio La Salle, sede das Xornadas, á catedral compostelá, onde asistiron a unha Misa do Peregrino concelebrada polo cardeal Tagle; o arcebispo de Santiago; e o seu bispo auxiliar, monseñor Fernández.

Na súa homilía, o arcebispo de Manila, ademais de abundar nas ideas expresadas no relatorio, destacou a misión primordial que desenvolve Cáritas en todo o mundo.