Cen profesionais participarán na Coruña nunhas xornadas sobre solucións para as persoas sen fogar

Uns cen profesionais dos servizos sociais, da arquitectura e da avogacía participarán a partir deste luns nunhas xornadas na Coruña sobre a procura de solucións para as persoas sen fogar organizadas polo 'Proxecto Micasita' impulsado por Hogar de Sor Eusebia.

Segundo informou esta entidade, o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, participará no acto de apertura das xornadas no que tamén intervirán o presidente do Fogar, José Vicente Martínez Rico, e o director de Micasita, Diego Utrera.

Tras iso, a concelleira de Xustiza Social do Concello da Coruña, Silvia Cameán, pronunciará unha conferencia baixo o título 'Enfrontando a exclusión social', que dará paso á responsable da área de Rehabilitación do Servizo de Psiquiatría do Chuac, Juan Carlos Díaz do Val, que disertará sobre "os perfís psiquiátricos dos sintecho".

As xornadas, que se celebrarán no Sporting Club Casino, pecharase o martes 25 de abril nun día que estará dedicado á procura de solucións para os 'senteito' desde a arquitectura.