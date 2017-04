Ocasión perdida do Obra

Ficha técnica

Obradoiro 78: Mickey McConnell (12), Dulkys (8), Bendzius (14), Whittington (22) e Artem Pustovyi (10) -cinco inicial- Nacho Llovet (4), Matulionis (0), Aleks Maric (2), Santi Yusta (3), Txemi Urtasun (3) e Pepe Pozas (0).

UCAM Murcia 86: (22-20-27): Facu Campazzo (17), Sadiel Rojas (14), Billy Baron (30), Radovic (3) e Marcos Delía (2) -cinco inicial- Antelo (14), Vitor Benite (4), Llompart (0), Pocius (0) e Kevin Tumba (2).

Parciais: 23-22, 18-20 (41-42), 16-17, 21-27 (78-86).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Mas Cagide e Jorge Martínez. Eliminaron por cinco faltas persoais a Artem Pustovyi.

Incidencias: partido da 30ª xornada da Liga ACB disputado no Multiusos Fontes do Sar ante 4.463 espectadores.



Ocasión perdida do Obradoiro para achegarse á permanencia. Os de Moncho Fernández concederon demasiadas facilidades defensivas a UCAM Murcia, que estivo máis acertado nos momentos decisivos e, sobre todo, dende 6,75: Billy Baron (30 puntos) anotou 6/6, Sadiel Rojas tres case consecutivas no último cuarto e os murcianos acabaron con 12/21 e un 57% de acerto. Tras 32 minutos igualados, decidiu o último cuarto, onde os composteláns encaixaron demasiados puntos: 21-27. Ao final, 78-86, e Obradoiro queda con 9 vitorias, unha máis que o Betis, que visitará Sar dentro de 15 días.



A igualdade foi total nos dous primeiros cuartos. Dulkys abriu o choque cunha tripla, pero respostaron Campazzo, Baron e Rojas para os murcianos (7-11). Cun parcial de 6-0, o Obra deulle a volta ao marcador (13-11). Tras cinco puntos do noiés Antelo, de novo mandaba UCAM (17-20), pero os tiros libres (10/11) déronlle unha mínima vantaxe ao Obra (23-22) tras dez minutos. Con dúas triplas e 8 puntos, Billy Baron deu vantaxe a UCAM (29-35), pero tras dúas triplas de Bendzius e McConnell o Obradoiro igualou o encontro (39-39), pero Baron anotou outra tripla xusto antes do descanso: 41-42.



Apertou en defensa o Obradoiro, e con dúas xogadas de tres de Whittington (un 2+1 e unha tripla) e un parcial de 10-4, púxose por diante (51-46). Pero o Obra errou varios ataques para abrir oco, e UCAM Murcia acadou un parcial de 0-6. Urtasun anotou de tres, pero respostou, quen se non, Billy Baron: 57-59 con dez minutos por diante.



Whittington empatou o choque: 60-60 e partido novo. Baron anotou unha tripla (60-63) e Sadiel Rojas outras dúas (66-73). Bendzius achegou o Obra (69-73), pero Rojas anotou a terceira case consecutiva (69-78). Os composteláns protestaban pola arbitraxe, pero encaixaron 18 puntos en pouco máis de cinco minutos. Demasiada desvantaxe a dous do remate. UCAM pechou o partido con oito tiros libres finais: 78-86. Despois da visita a Valencia, partido decisivo co Betis en Sar.

Entre Facu Campazzo e Billy Baron anotaron 47 puntos en Sar. | Fonte: ACBPhoto