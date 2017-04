Rural.- Case 50 empresas galegas da agricultura e do mar, presentes desde este luns no Salón Gourmets de Madrid

Este luns arrinca en Madrid a XXXI edición do Salón Internacional de Gourmets, onde estarán presentes un total de 48 empresas galegas dos sectores da agricultura e do mar.

Segundo informou a Xunta este domingo, o salón, que terá lugar no recinto feiral Juan Carlos I (Ifema), está considerada como o certame profesional "de referencia no sector da gastronomía de calidade en Europa".

Alí estará a titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, quen asistirá á inauguración da feira, onde estará acompañada pola directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, e pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez.

As empresas galegas ocuparán unha superficie total de 654 metros cadrados nas que estarán representadas 26 negocios do ámbito rural --vinícolas, produtos ecolóxicos, lácteo, empresas cárnicas, cogomelos, castañas, sobremesas, etc.--.

As restantes 22 ao sector marítimo-pesqueiro --industria conserveira, produtos do mar ecolóxicos, entro outros--, que realizarán catas e degustacións dos seus produtos.